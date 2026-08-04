Sarà disponibile su Apple Tv da domani, 5 agosto, il primo episodio della nuova stagione, a distanza di tre anni da quella che sembrava la fine definitiva. Poco si sa ancora sulla trama, se non che il coach americano, dopo aver fatto rientro in Kansas, torna nel Regno Unito per una nuova avventura: allenare la squadra femminile del Richmond, seconda divisione Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ted Lasso è tornato. Esce domani, mercoledì 5 agosto, il primo dei 10 episodi che compongono la quarta stagione della serie cult prodotta dal vincitore dell'Emmy Jason Sudeikis, che ne è anche il protagonista. Apple Tv pubblicherà una puntata alla settimana, sempre il mercoledì, fino al 7 ottobre (la serie è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco cosa sappiamo su questa nuova stagione e dove eravamo rimasti alla fine della scorsa.

Chi è Ted Lasso Ted Lasso ha fatto il suo debutto nella prima serie come un coach di football americano inaspettatamente diventato allenatore del club inglese AFC Richmond. È basato su un personaggio già interpretato da Sudeikis in una serie di contenuti promozionali realizzati per la copertura della Premier League inglese da parte di NBC Sports. A chiamarlo a Richmond è stata Rebecca Welton (Hannah Waddingham), proprietaria del club, nel tentativo di screditare l'ex marito Rupert (Anthony Head), precedente proprietario. Andando avanti con gli episodi, tra i due nasce però un rapporto solido e la squadra, anche se a rilento, inizia a ingranare. Ted Lasso ha vinto due Emmy consecutivi come Miglior Serie Comica per le sue prime due stagioni. Ted Lasso, dove eravamo rimasti alla fine della terza stagione La terza stagione di Ted Lasso, uscita nel 2023, avrebbe dovuto anche essere l’ultima: l’episodio di chiusura si intitolava “Addio, vi salutiamo” e non sembrava lasciare spazio a molti dubbi. Già nel 2024 circolavano però voci su un possibile ritorno della seria, poi confermate successivamente. Nello scorso capitolo, il coach era riuscito a portare l’AFC Richmond a una rimonta quasi inimmaginabile a inizio stagione: chiude la Premier League al secondo posto, a discapito delle previsioni di inizio stagione che lo davano ultimo in chiusura del torneo. Lasso decide però di tornare in Kansas, per poter passare più tempo insieme al figlio Henry (Gus Turner). A differenza delle stagioni precedenti, molto spazio viene dato anche agli archi narrativi di tutti gli altri personaggi. Roy Kent (Brett Goldstein) raccoglie il testimone di Lasso e diventa il nuovo tecnico dell’AFC Richmond, sempre sotto la proprietà di Rebecca Welton. Nate Shelley (Nick Mohammed) torna nello staff del Richmond dopo essere passato al West Ham e aver fatto pace con Ted, mentre Jamie Tartt (Phil Dunster) è ormai diventato ufficialmente il leader della squadra. Keeley Jones (Juno Temple), dopo aver lavorato come PR a lungo per il club, decide di aprire decide la sua agenzia di comunicazione e inizia a pensare a una squadra tutta al femminile. Vedi anche Addio ad Anthony Head, morto l'attore di Buffy e Ted Lasso

Cosa sappiamo sulla quarta stagione di Ted Lasso: la trama Ecco quindi che nella quarta stagione – di cui ben poco si sa sulla trama - Ted torna a Richmond per affrontare la sua sfida più grande: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, l’allenatore e le giocatrici "imparano a buttarsi senza pensarci troppo, correndo rischi che non avrebbero mai pensato di affrontare", anticipa Apple Tv. Il cast della quarta stagione, tra volti noti e new entry La nuova stagione segna il ritorno di buona parte dello storico cast. Non solo Sudekis, ma anche la vincitrice dell'Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, il vincitore dell'Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Moltissime le new entry per dar vita alla squadra femminile: tra queste ci sono Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern. Grant Feely è invece il nuovo volto di Henry, il figlio di Ted. Leggi anche Ted Lasso, il trailer della quarta stagione della serie tv

La produzione Per questo nuovo capitolo fa il suo ingresso nella famiglia di Ted Lesso anche il vincitore dell'Emmy Jack Burditt, come produttore esecutivo, sulla base di un nuovo accordo con Apple TV. Jason Sudeikis resta produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein firma la sceneggiatura ed è produttore esecutivo al fianco di Leanne Bowen. E ancora, anche Bill Lawrence è executive producer attraverso Doozer Productions, in associazione con Warner Bros. Television e Universal Television, così come lo sono Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer. Sara Walker e Phoebe Walsh sono sceneggiatrici e co-produttrici, come anche Sasha Garron. A scrivere la stagione è stata Julia Lindon, con Dylan Marron come story editor. Leggi anche Mondiali, le nazionali in ritiro a Kansas City e l'effetto Ted Lasso