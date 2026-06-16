Quattro squadre di primo piano come Argentina, Algeria, Inghilterra e Paesi Bassi hanno scelto la città come base operativa. E ovunque si parla di Ted Lasso, il protagonista della pluripremiata serie di Apple Tv+ interpretato dallo showrunner Sudeikis. Il personaggio è infatti diventato una sorta di mascotte informale del torneo ascolta articolo

Kansas City, la città del Midwest da cui è partita l'immaginaria avventura calcistica di Ted Lasso nella pluripremiata serie di Apple Tv+, è al centro della World Cup 2026. Quattro nazionali di primo piano come Argentina, Algeria, Inghilterra e Paesi Bassi hanno infatto scelto la città come base operativa. L'Arrowhead Stadium di Kansas City ospiterà poi sei partite, tra cui un quarto di finale.

Ted Lasso è diventato una sorta di mascotte dei Mondiali Sia Lasso che il suo creatore Jason Sudeikis sono originari di Overland Park, un sobborgo di Kansas City a pochi minuti dal quartier generale dell'Inghilterra durante il torneo. La squadra, come le altre tre nazionali, è stata attirata dalle strutture di allenamento eccellenti, la posizione centrale negli Usa, costi e logistica più gestibili rispetto a New York e Los Angeles e una grande tradizione calcistica. Col risultato che Kansas City ha in questi giorni il maggior numero di Team Base Camps tra le città ospitanti dei Mondiali. A questo si aggiunge l'elemento pop: ovunque in città si parla di Ted Lasso, il coach di football in trasferta oltre-oceano che per ben 13 volte ha conquistato le giurie degli Emmy. Interpretato dallo showrunner Sudeikis, il baffuto personaggio è diventato una sorta di mascotte informale dei Mondiali. Vedi anche Mondiali, doppio pari nei match della notte. Oggi Francia e Argentina

La quarta stagione della serie arriverà ad agosto Ambasciatore della World Cup Fifa, Sudeikis è apparso al Sofi di Los Angeles per l'esordio di Stati Uniti e Paraguay guidando la sfilata delle bandiere ed è stato protagonista, prima dei mondiali, in pubblicità per Visa e Nike. La quarta stagione della serie arriverà in agosto sulla scia dei Mondiali: Ted allenerà una squadra femminile, giusto in tempo per la World Cup in rosa del 2027 in Brasile. Per molti americani, Ted Lasso è stata la prima iniziazione ai misteri del "soccer", ed ecco dunque che i Mondiali negli Usa hanno acquistato una dimensione che va oltre a quella dello sport. A Kansas City ovunque si parli di calcio è quello il nome che tutti hanno sulla bocca, ha constatato l'inviato del britannico Times al seguito di Thomas Tuchel, il ct della nazionale inglese che ha scelto la città come quartier generale pur non disputandoci le partite del girone.

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