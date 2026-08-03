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Lascia la Juventus e va a giocare in Francia, la lettera di Cerri che ha commosso la Rete

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A 23 anni, dopo aver passato tutta la ptrafila delle giovanili ed esordinto prima con la Next Gen e poi in Serie A, l'attaccante si trasferisce al Grenoble, in Ligue 2. E per salutare i bianconeri scrive una lettera piena di gratitudine e di passione

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"Cara JUVE. Dopo 7 anni indimenticabili, è arrivato il momento di dire arrivederci". Inizia così la lettera di saluti ai bianconeri di Leonardo Cerri, da 7 anni alla Juventus, partendo dal settore giovanile fino alla Next Gen e poi alla serie A. Ora a 23 anni l'attaccante va in Francia con il Grenoble Foot 38, formazione di Ligue 2, mentre la Juventus avrebbe conservato una percentuale sulla sua futura rivendita.

Il testo della lettera

"Quando sono arrivato a Torino ero un ragazzo con tanti sogni; me ne vado da uomo, con il cuore pieno di ricordi e la consapevolezza di aver dato tutto me stesso per questa maglia. un grazie va alla società per la fiducia, per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia gloriosa e per avermi insegnato cosa significa davvero la cultura del lavoro e della vittoria. Ma il più grande ringraziamento va ai compagni agli allenatori e allo staff e a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno,grazie per essere stati la mia seconda famiglia. Abbiamo riso, lottato e sudato insieme ogni singolo giorno. Portare a termine questo percorso con voi è stato un privilegio. Lascio Torino con la testa alta e il cuore pieno di gratitudine. La Juventus non è solo una squadra di calcio, è una mentalità: 'Fino Alla Fine' non è mai stato solo una frase per me, ma un modo di vivere che porterò sempre con me, ovunque mi porterà il mio cammino. Grazie di tutto, Juve. Sarai sempre parte di me".

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