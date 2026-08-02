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Europei, oro Italia nei tuffi con Chiara Pellacani e Matteo Santoro

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Oro nel gara di tuffi sincro misto dai tre metri agli Europei di Parigi. Gli azzurri, già campioni del mondo in carica, chiudono con 305.85 punti

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Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano la medaglia d'oro nel gara di tuffi sincro misto dai tre metri agli Europei di Parigi. Gli azzurri, già campioni del mondo in carica, chiudono con 305.85 punti davanti alla coppia di atleti neutrali, i russi Ilia Molchanov e Elizaveta Kuzina, (286.17) ed a quella tedesca composta dai tedeschi e Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel (284.19). 

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