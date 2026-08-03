Media Usa: "Infantino ha chiesto aiuto Trump per restare alla Fifa"

Gianni Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Fifa in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Lo riferisce il New York Post citando due fonti informate secondo le quali Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Fonti della Fifa, tuttavia, hanno smentito a Fox news la telefonata con Rubio o "con qualsiasi altro membro del governo di Trump oggi o un altro giorno".

La smentita arriva mentre Infantino è sotto pressione dopo il naufragio del progetto di apertura della Fifa agli investitori privati, che ha suscitato una forte opposizione nel mondo del calcio e alimentato le tensioni con la Uefa. Secondo il New York Post, il presidente della Fifa sarebbe alla ricerca di "alleati di peso" per consolidare la propria posizione in vista delle elezioni presidenziali del 2027.