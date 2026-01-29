Ted Lasso, la stagione 4 uscirà nel 2026

Il sito di Apple TV ha annunciato che la quarta stagione di Ted Lasso farà il suo atteso debutto nell'estate di quest'anno. Jason Sudeikis , coinvolto anche come produttore esecutivo, tornerà a interpretare il protagonista. Confermati nel cast Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

ted lasso 4, cosa sappiamo sulla serie tv

Nuovi episodi in arrivo per la serie tv. Jason Sudeikis sarà nuovamente Ted Lasso nella produzione omonima. Stando a quanto recentemente rivelato, la quarta stagione farà il suo atteso debutto nell’estate di quest’anno. Al momento massimo riserbo sull’esatta data di uscita su Apple TV + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Sempre secondo quanto appena annunciato, confermati i ritorni di Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Spazio anche alle new entry: da Tanya Reynolds a Jude Mack passando per Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Stando a quanto riportato da Apple TV, i nuovi episodi vedranno il protagonista impegnato ad allenare una squadra femminile. Questa la sinossi distribuita: “Nella quarta stagione, Ted torna a Richmond, affrontando la sua sfida più grande: allenare una squadra femminile della seconda divisione di football. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a cogliere l'attimo prima di guardare, correndo rischi che non avrebbero mai pensato di correre”.