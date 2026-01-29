Ted Lasso, la stagione 4 uscirà nel 2026

Jason Sudeikis, coinvolto anche come produttore esecutivo, tornerà a interpretare il protagonista nella quarta stagione della serie tv. Confermati Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift
Il sito di Apple TV ha annunciato che la quarta stagione di Ted Lasso farà il suo atteso debutto nell'estate di quest'anno. Jason Sudeikis, coinvolto anche come produttore esecutivo, tornerà a interpretare il protagonista. Confermati nel cast Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.
ted lasso 4, cosa sappiamo sulla serie tv
Nuovi episodi in arrivo per la serie tv. Jason Sudeikis sarà nuovamente Ted Lasso nella produzione omonima. Stando a quanto recentemente rivelato, la quarta stagione farà il suo atteso debutto nell’estate di quest’anno. Al momento massimo riserbo sull’esatta data di uscita su Apple TV + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Sempre secondo quanto appena annunciato, confermati i ritorni di Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Spazio anche alle new entry: da Tanya Reynolds a Jude Mack passando per Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.
Stando a quanto riportato da Apple TV, i nuovi episodi vedranno il protagonista impegnato ad allenare una squadra femminile. Questa la sinossi distribuita: “Nella quarta stagione, Ted torna a Richmond, affrontando la sua sfida più grande: allenare una squadra femminile della seconda divisione di football. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a cogliere l'attimo prima di guardare, correndo rischi che non avrebbero mai pensato di correre”.
Le prime stagioni della serie tv hanno conquistato pubblico e critica ricevendo numerosi riconoscimenti di grande prestigio, ricordiamo ad esempio le due statuette come Best Actor – Television Series Musical or Comedy a Jason Sudeikis ai Golden Globe del 2021 e del 2022.
Hannah Waddingham, vincitrice della statuetta Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series alla 73esima edizione degli Emmy Awards, ha offerto uno sguardo inedito sulla quarta stagione della serie tv. Infatti, l’attrice ha condiviso le prime immagini ufficiali sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower.
