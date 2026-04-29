Ted Lasso, il trailer della quarta stagione della serie tv

È uscito il trailer della quarta stagione della serie tv Ted Lasso, che arriverà il 5 agosto 2026 su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), con episodi settimanali fino al 7 ottobre 2026.

Nella quarta stagione della serie tv Ted Lasso, Ted (Jason Suedeikis, che è anche produttore esecutivo), un allenatore di football del Kansas che si trasferisce nel Regno Unito, tornerà a Richmond per allenare una squadra di calcio femminile di seconda categoria. "Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a fare il salto prima di guardarsi intorno, prendendosi dei rischi che non avrebbero mai pensato di correre", recita la sinossi ufficiale. Nel nuovo trailer, il protagonista cerca di far allenare le giovani promesse, ma in un’altra scena viene rimproverato per aver “allenato un branco di ragazze, idiota!”.

Il cast include i volti già noti Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein nel ruolo della stella del calcio Roy Kent, Brendan Hunt e Jeremy Swift, ai quali si uniscono le new entry Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Jack Burditt si è unito come produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein è anche sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Leann Bowen, Sarah Walker e Phoebe Walsh, mentre Sasha Garron è co-produttrice. Julia Lindon ha scritto la quarta stagione, mentre Dylan Marron è lo story editor. Bill Lawrence è il produttore esecutivo tramite Doozer Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer sono produttori esecutivi.

Nato il 18 settembre 1975 a Fairfax, in Virginia, Jason Sudeikis è membro del cast del Saturday Night Live di NBC dal 2013. Ha recitato in numerosi film, come Notte brava a Las Vegas (2008), The Rocker – Il batterista nudo (2008), Il cacciatore di ex (2010), Amore a mille...miglia (2010) e Libera uscita (2011). Nel 2011 ha presentato gli MTV Movie Awards e nel 2013 è apparso nel videoclip del brano Hopeless Wanderer dei Mumford & Sons insieme agli attori Ed Helms, Jason Bateman e Will Forte. Nel 2016 ha inoltre doppiato nella versione originale il film d’animazione Angry Birds – Il film. È inoltre il protagonista della serie tv Ted Lasso. Ha vinto numerosi premi, compresi due Golden Globes, due Screen Actors Guild Award, un Critics’ Choice Television Award e quattro Emmy Awards per la serie tv Ted Lasso. Nel 2011 ha iniziato una relazione con l’attrice Olivia Wilde, dalla quale ha avuto due figli: Otis Alexander, nato nel 2014, e Daisy Josephine, nata nel 2016. La coppia si è separata nel 2020. "Finché non mi troverò su un aereo destinato a precipitare, o finché una biopsia non rivelerà brutte notizie o non accadrà qualche altro grande cambiamento nella mia vita o in quella di una persona cara, non ho motivo di non essere ottimista come il personaggio che ho avuto la fortuna di interpretare negli ultimi tre anni", aveva dichiarato l’attore al quotidiano The Guardian nel 2023.