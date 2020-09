Annalisa riapre la stagione dei firmacopie ed è sempre più... "Nuda"

Nel giorno dell’uscita del suo nuovo album “Nuda”, Annalisa annuncia 4 date instore per incontrare i suoi fan: “Me lo avete chiesto in tantissimi e ho deciso di accontentarvi. – racconta Annalisa - Ci ho pensato tanto e ho davvero voglia di ripartire con voi e di incontrarvi di persona, ma vi chiedo di essere responsabili, prudenti e di seguire tutte le indicazioni che vi verranno date, in ogni momento, non solo nell’incontro con me! Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria! Sarà possibile partecipare acquistando oggi fino al giorno dell’instore la propria copia fisica nel punto vendita @lafeltrinelli dedicato per ogni città. All’acquisto dell'album, vi verrà consegnato un pass per partecipare con gli orari specifici! Usando la testa le cose si possono fare”.