Annalisa, arriva l'album "Nuda10": info e tracklist

Annalisa ( FOTO ) presenta “ Nuda10 ”, il repack dell’album omonimo della cantante, uscito lo scorso autunno per Warner Music Italy. Il nuovo disco è previsto per il prossimo 12 marzo e conterrà anche “Dieci” il brano con il quale la cantante sarà in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo .

“Nuda10”, Annalisa svela la tracklist del disco

“Nuda10” conterrà in tutto diciannove brani, sei in più rispetto all’originale e diverse collaborazioni che la cantante ha svelato con un post sui suoi canali social. Annalisa ha anche condiviso una foto della nuova cover dell’album che la vede in primo piano, coperta solo da uno specchio. A margine la didascalia: “Il tuo album si chiama Nuda ma in copertina sei vestita. Ah no”

La tracklist del nuovo album di Annalisa:

Dieci Eva+Eva Amsterdam (feat. Alfa) Nuda Romantica (feat. J-Ax) Tsunami Houseparty Cena di Natale Bonsai Piove col sole Principessa (feat. Chadia Rodriguez) Graffiti D’oro A te cosa piace fare Vento sulla luna (feat. Rkomi) Nuda (feat. Achille Lauro) Movimento lento Alice e il blu Il mondo prima di te (feat. Michele Bravi)

“Dieci” e la partecipazione al Festival di Sanremo 2021

“Dieci” è il brano che Annalisa porterà sul palco di Sanremo 2021. La giovane cantante sarà in gara nella categoria Big del secondo Festival dell’era Amadeus. Parlando del brano in gara l’artista ha detto: “Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”. Annalisa riparte, quindi, da Sanremo e sceglie di festeggiare i suoi dieci anni di carriera dal palco dell’Ariston, durante uno dei Festival più complicati di sempre.

La prima partecipazione dell’artista al Festival risale al 2013 con il brano “Scintille” che raggiunse la nona posizione della classifica. Successivamente, nel 2015, arrivò quarta con “Una finestra tra le stelle”; undicesima nel 2016 con “Diluvio universale” e terza nel 2018 con “Il mondo prima di te”. Essendo ormai una “veterana” del Festival, non sorprende il fatto che Annalisa abbia scelto di tornare sul palco con un brano che segna un traguardo così importante per un’artista. Allo stesso modo i festeggiamenti continueranno con “Nuda10”, disponibile dal prossimo 12 marzo, ma già in preordine sui siti e sulle piattaforme di streaming. Gli impegni di Annalisa non si fermano al “solo” Festival e al disco. La cantante ha infatti in programma dei concerti da recuperare a causa dell’emergenza sanitaria. Ancora non ci sono date definitive ma, se le cose andranno per il verso giusto, sarà possibile ascoltare i brani di “Nuda10” già dalla prossima estate, magari con la complicità degli artisti presenti sul disco.