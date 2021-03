A Sanremo , Greta ( FOTO ) ha voluto portare un brano fatto di contrasti, un viaggio nell’accettazione di sé e delle molteplici sfumature di ognuno di noi. “La musica serve per tracciare un confine di quello che sono, per poi cancellarlo e spingermi sempre oltre i miei limiti”, ha dichiarato l’artista.

Nonostante sia la sua prima volta sul palco di Sanremo, la giovane vanta già diverse collaborazioni nazionali e internazionali, una su tutte l’incontro fatidico con il cantautore e musicista irlandese Damien Rice , che l’ha voluta come accompagnatrice nella sua tournée europea del 2017 (il Wood Water Wind Tour, suggestivo insieme di concerti in barca a vela). Ha collaborato anche come corista di Diodato nel suo ultimo tour durante la pandemia.

Dopo anni di “gavetta” nel mondo del cantautorato indie, dove ha fondato e cantato con la band e progetto musicale “Greta and the Wheels”, è arrivata l’ora di farsi conoscere al grande pubblico pop. In attesa di ascoltarla nelle serate del Festival (in onda dal 2 al 6 marzo 2021), la cantante ci confida che sta lavorando attivamente a nuova musica, che potremmo sentire a breve.