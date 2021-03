1/8

Greta Zuccoli nasce a Fuorigrotta (Napoli) 22 anni fa. Si avvicina alla musica, studiando dai 14 anni canto moderno nella Scuola Musicisti Associati. Poi intraprende il percorso formativo in canto jazz al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli. A 18 Anni fonda la sua prima Band Greta & The Wheels che la porterà nel 2017 a pubblicare il primo Ep. I singoli Darwin e Swinging in the town, contenuti nell’Ep sono stati utilizzati come colonna sonora dalla Rai per i Tg e per il programma Kilimangiaro. Immagine tratta dal profilo Instagram @gretazuccoli

