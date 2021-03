Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con Combat Pop: il testo

Lo Stato Sociale in gara per la seconda volta sul palco dell’Ariston. In gara a Sanremo 2021 con il brano dal titolo “Combat Pop” Condividi:

Lo Stato Sociale è pronto a presentarsi per la seconda volta in carriera sul palco dell’Ariston. La loro esibizione è in scaletta nella seconda puntata di Sanremo 2021. Spazio dunque all’energia dei “regaz”: Lodovico Guenzi (Lodo), Alberto Cazzola (Albi), Francesco Draicchio (Checco), Alberto Guidetti (Bebo) ed Enrico Roberto (Carota). Il brano presentato si intitola “Combat Pop”.

Ci si aspetta grande energia dalla loro esibizione, considerando la sorpresa rappresentata dalla loro "Una vita in vacanza" nel 2018, che li portò al secondo posto. Il gruppo si forma nel 2009. Bebo, Albi e Lodo lavorano in una radio e si alternano come dj. Checco e Carota si uniscono al progetto musicale nel 2011, un anno dopo l'uscita del primo EP, "Welfare Pop". L'album d'esordio ufficiale è però del 2012, "Turisti della democrazia", che contiene l'apprezzato singolo "Amore ai tempi dell'Ikea".

Hanno deciso di non pubblicare un solo album, a ridosso di Sanremo 2021, bensì 5 EP. Un numero non casuale. Uno per ogni componente del gruppo, così da mettere in risalto le differenti sfumature della loro musica.