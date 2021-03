Sul palco dell’Ariston in gara tra i 26 Big di Sanremo 2021 , arriva per la prima volta Gaia con il suo brano dal titolo “Cuore amaro”. Da Amici di Maria De Filippi fino al Festival della Canzone Italiana, la giovanissima artista porta in gara una canzone d’amore che dedica a se stessa e dove ripercorre i primi traguardi e le prime delusioni che l’hanno portata fino a questo punto.

Un racconto lucido e consapevole del fatto che gli sforzi fatti, i successi e i fallimenti fanno tutti parte di un percorso d’arte e di vita che si regge in equilibrio sui sogni e che in qualche modo riesce a portarci tutti nel punto esatto in cui dobbiamo arrivare.

Parlando del brano Gaia ha detto: “Il ‘Cuore Amaro’ è il mio. È una canzone d’amore che ho dedicato a me stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i miei primi traguardi, quelli che non ho mai celebrato e anche i tanti errori, che benedico ogni giorno, perché senza di loro non sarei qui. Questa canzone accoglie tutte le mie anime, la mia nuova consapevolezza, il tempo e la perseveranza che mi aiutano a stare in equilibrio, a non cadere, perché i miei sogni hanno radici forti e profonde, ben piantate a terra. Sono pochi minuti che raccontano mesi, anni, è l’afa amazzonica che non vedo l’ora trasudi da quel palco, dalla mia pelle e dalle vostre orecchie. Che questo cuore amaro non sia più il mio, ma il nostro”.