Sanremo 2021, Gaia porta all'Ariston Cuore Amaro

La giovane artista emiliana dedica a se stessa il brano col quale si presenta al festival. Nella serata dedicata alla Canzone d'Autore proporrà "Mi sono innamorato di te "di Luigi Tenco insieme alla cantautrice belga di origini congolesi Lous and the Yakuza. LA VIDEO INTERVISTA TUTTO SUL FESTIVAL DI SANREMO

Un percorso d'acqua. Dolce e salato. Dal Po al Mar Ligure. Da Guastalla a Sanremo. Passando per Milano, Roma e mille altri luoghi ma sempre con la medesima missione: raccontare la vita attraverso la musica. Conosco Gaia, al Festival col brano Cuore Amaro, dai tempi del suo X Factor, talento ancora acerbo ma consapevole di una forza interiore che la avrebbe portata molto in alto. E così è stato. Alimentata da Caetano Veloso e Vasco, entra in questo 2021 con forza, con energia, con un brano, Cuore Amaro appunto, che è un Oscar alle contaminazioni: sposa il ritmo latino col funky, la ballad col pop a testimonianza di un percorso artistico coerente, di viaggio introspettivo dove non nasconde i suoi errori, anzi è brava nel tramutarli in forza centrifuga e centripeta, verso gli altri e verso la sua anima. Gaia Gozzi arriva all'Ariston con la giusta ansia ma senza paura. Quella la ha lasciata in riva al Grande Fiume, nel suo buen ritiro, dove i sogni seguono l'andamento della corrente fino a diventare realtà.