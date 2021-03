Sanremo 2021, la seconda serata con Elodie e con l'incognita Irama

Soddisfazione per la prima serata ma è già il momento di guardare avanti. Questa sera a condurre al finco di Amadeus ci sarà Elodie. Grande attesa per la partecipazione di Laura Pausini, fresca di Golden Globe. L'ordine di uscita di stasera con Irama che potrebbe essere in gara col filmato delle prove generali Condividi:

Alla seconda serata (GUARDA LO SPECIALE) ci si avvicina col ricordo di un Teatro Ariston vuoto e con la consapevolezza del doppio ruolo dell'Orchestra: oltre ad accompagnare gli artisti, i suoi componenti fanno anche da pubblico. Questa sera al fianco di Amadeus ci sarà Elodie. I momenti più seguiti di ieri, sottolinea il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, sono stati con Diodato e quando Fiorello ha cantato Se stasera sono qui. Apprensione per il fatto che da domani tutti i locali potrebbero essere chiusi e i ristoratori minacciano di presentarsi davanti all'Ariston e non fare entrare gli artisti a teatro: il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri promette di trattare col governatore della Liguria Giovanni Toti. A proposito di chiusure Fiorello cita la figlia adolescente e manifesta dolore nel pensare che non può godersi la ricreazione, non può andare al cinema con gli amici: "Mia figlia non è più abituata a uscire di casa e questo è un dolore per tutti i genitori di figli adolescenti, non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa da mattina a sera". Laura Pausini canterà Io Si e sarà la celebrazione del suo trionfo ai Golden Globe. Un momento molto intenso della prima serata è stato l'appello per Patrick Zaki: "Se ci saranno altri casi da perorare lo faremo, ma non lo pubblicizziamo, accadrà e basta", ha detto il direttore artistico.

approfondimento Sanremo 2021, gli ospiti della seconda serata Il direttore artistico e conduttore Amadeus si dice commosso dal debutto, giunto dopo mesi attraversati con difficoltà e ciò accende la speranza che l'anno prossima torni la festa di sempre e che non ci sia più il bisogno "di portare alle ospiti i fiori con un carrello". La soddisfazione arriva dall'avvicinamento dei giovani al Festival anche perché tra il non fare Sanremo e il farlo al meglio delle nostre possibilità ha vinto la seconda e in più "stiamo riuscendo a svecchiare il Festival, portiamo i giovani davanti alla televisione".

approfondimento Sanremo delivery per Elodie, la cantante co-conduttrice per una sera In questa seconda serata ad affiancare Amadeus e Fiorello ci sarà Elodie he si dice onorata per questo invito speciale: "Per me Sanremo è un appuntamento fisso da quando sono molto giovane, ho sempre sognato di cantarci ma mai avrei pensato di fare una cosa così grande. Stasera poterò all'Ariston la mia parte dodicenne, voglio divertirmi". Arriva a Sanremo da donna più ascoltata e aggiunge che le donne devono essere più presenti, più competitive e fare più squadra "perché c'è anche un problema di genere tra di noi. Ma la presenza femminile a questo Sanremo porterà una grande apertura". Lo scorso anno, in gara con Andromeda, ha colpito con i suoi look audaci e stasera i vestiti saranno una parte fondamentale della performance: "Se mi sento bella è più facile fare quello che devo fare". La prima cosa che Amadeus le ha chiesto è di essere se stessa quindi stasera "mi racconterò e racconterò qualcosa".