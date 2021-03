Folcast con "Scopriti" tra le Nuove proposte di Sanremo 2021: il testo

Il cantautore romano Daniele Folcarelli racconta il bisogno di capirsi nel profondo per poi rinascere Condividi:

Daniele Folcarelli, in arte Folcast, è un cantautore romano classe 1992. Amante della musica fin da bambino, ha sempre sognato di fare di questa passione il suo mestiere. E sembra esserci riuscito. Il sogno di esibirsi all’Ariston si avvererà proprio nell’edizione più particolare di tutte, la numero 71, in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021

approfondimento La scaletta di Sanremo 2021: ospiti e cantanti della prima serata Per gareggiare e farsi strada tra le 8 Nuove Proposte , Folcast canta “Scopriti” (è tra i 4 giovani della prima serata), il racconto di chi si è perso, non in un luogo fisico, ma in se stesso. È la storia di chi si trova a fare i conti con la solitudine, ma è ora in cerca di una scossa per uscire dall’immobilità, per ritrovare la motivazione. “Bisogna capirsi nel profondo per poi rinascere, sempre”, ha scritto il cantante nel suo post Instagram in cui annunciava ai fan la sua partecipazione sanremese.

approfondimento Sanremo 2021, Folcast in gara tra le Nuove Proposte con Scopriti Daniele non è del tutto un novellino del panorama musicale italiano, sta anzi crescendo come persona e come artista. Dopo la partecipazione ad alcuni talent che non hanno però dato i risultati sperati, non si è perso d’animo, ma ha invece pubblicato un EP nel 2015 e un lavoro in studio l’anno successivo. Recentemente ha inoltre aperto i concerti del musicista e paroliere Daniele Silvestri, artista che stima molto e a cui si ispira. Lo stile che Folcast porterà sul palco dell’Ariston è forse, insieme a quello di pochi altri, il più particolare, grazie alla sua innata capacità di spaziare tra più generi (funk, blues, ma anche pop e rock), e a una tecnica vocale che gli permette di farlo con molta semplicità.