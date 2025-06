Temptation Island, svelate quattro nuove coppie

temptation island 2025, le coppie

Si allarga il cast delle coppie partecipanti all’edizione 2025 di Temptation Island. Simone e Sonia B., insieme da sei anni, hanno deciso di prendere parte al programma su iniziativa del ragazzo. Il fidanzato ha raccontato: “Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati”. In seguito, la fidanzata ha proseguito: “Lui dice che io sono cambiata, ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto”. Sonia M. ha successivamente aggiunto: “Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che purtroppo al giorno d’oggi non siamo”.

Valentina e Antonio, fidanzati da un anno, sono la terza coppia di questa edizione. La ragazza ha chiarito: “Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui, infatti ho già preparato le valigie perché sicuramente durante il programma sbaglierà”.