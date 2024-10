Temptation Island, tre coppie scoppiano nella puntata del 15 ottobre

Non è stato certo il trionfo dell'amore, quello andato in scena nella puntata di Temptation Island di martedì 15 ottobre. Su tre coppie che si sono sedute davanti al falò, tre sono scoppiate. Una con convinzione, una con non troppa, una per orgoglio. Ma andiamo con ordine, e vediamo cos'è successo.

Il falò di confronto tra Giulia e Mirco

Il falò anticipato, Giulia l'ha richiesto con furia. Il fidanzato Mirco ha scelto di trascorrere un weekend con la single Alessia, e Filippo Bisciglia è stato costretto a inseguirlo a bordo d'una barca. Che ha raggiunto la sua, con la colonna sonora (sempre geniale) de I Pirati dei Caraibi e Lo Squalo. Così, non troppo felice, Mirco davanti al falò si è seduto. Ma per Giulia è stato vano. Lei, il giorno prima, si era detta pronta a cambiare per lui: a concedergli più libertà, a non lamentarsi più per la palestra e per il calcetto e per la Fiorentina e per il poco tempo, a prendere la patente per diventare più autonoma. E probabilmente sarebbe stata disposta a farlo anche davanti a quel falò, a cui si è seduta dicendo: "Mi fai schifo", per le scene viste, ma in cui le si leggeva l'amore. Mirco, però, ha deciso di rompere. Ha detto di amarla, ha detto che è complesso stare con lei, che non si poteva più andare avanti. Così, ognuno è andato per la sua strada. Giulia verso casa, Mirco verso la single Alessia (con cui, a onor del vero, nulla di fisico è accaduto).