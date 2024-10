Temptation Island, Alfred e Anna si lasciano dopo il falò di confronto

Alfred e Anna hanno consegnato al pubblico il finale più prevedibile della stagione. Anna ha chiamato il fidanzato per un falò di confronto, dopo aver visto il bacio di lui con la tentatrice Sofia. Davanti a Filippo Bisciglia, Alfred Ekhator ha confessato di non essere più innamorato della compagna ormai da un po'. Ma di non aver avuto il coraggio di dirglielo perché, per la prima volta in vita sua, aveva trovato una famiglia . Chiusa la storia con Anna, con qualche lacrima di Alfred e con Anna che un po' si arrabbia e un po' lo sprona ("Tu vali", gli ha ripetuto più volte ndr.), l'ormai ex fidanzato della coppia è corso da Sofia. "Mi sento in colpa", le ha detto. Per poi baciarla, e proporle di conoscersi al di fuori.

Diandra e Valerio, il ritorno

Nella puntata precedente, Diandra e Valerio si sono lasciati. Lo hanno fatto senza troppa convinzione, con la consapevolezza d'amarsi, ma senza la capacità di trovare un punto d'incontro. Diandra con la volontà di restare a Roma, a gestire il locale in cui ha investito tutti i suoi risparmi. Valerio col desiderio di tornare nella sua Puglia. Poi ci hanno dormito su, e hanno scelto di tornare davanti a Filippo Bisciglia. A chiedere un nuovo falò è stato Valerio, pentito delle sue parole, d'aver fatto piangere la compagna e di non averla consolata. Le ha quindi scritto una lettera, per chiederle perdono e per dirle "Ti amo". "Non è trascorso un solo secondo senza pensare a quanto darei per avere una bacchetta magica e tornare a vivere un percorso diverso", le ha scritto. "Ho detto parole che non avrei mai voluto dirti, ti rinnovo le scuse e il mio impegno sincero per renderti una donna felice come tu meriti di essere", promette infine. Prima di baciarla, di prenderla per mano, e di lasciare Temptation Island. Questa volta, per sempre.

Giulia e Mirco, il falò rifiutato e il weekend interrotto

La coppia che più ha acceso agli animi, tuttavia, è stata quella di Giulia e Mirco. Che, dopo accuse, ricriminazioni e parole poco gentili, sembra arrivata a una svolta. In due diverse direzioni. Giulia ha capito di amare il fidanzato, e ha chiesto un falò anticipato, per non perderlo e per rinnovargli il suo impegno. Prenderà la patente, come Mirco le ha chiesto, sarà più indipendente. Non andrà più a letto arrabbiata. Mirco, però, a quel falò non c'è mai andato. Ha scelto di mettersi davanti, per una volta. Ha ammesso di non sapere ciò che vuole. Ed è partito per un weekend con la single Alessia. Una decisione, questa, che ha fatto infuriare Giulia. "Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina. Meglio uno con i soldi e che mi ami davvero (...) Stasera ditegli di portarmi tutte le scarpe, quelle da 300 euro che ha e che gli ho regalato io. Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Voglio fino all’ultimo centesimo. Voleva che chiedessi 10mila euro a mio padre per sistemare casa sua”, è esplosa. Così, Filippo è salito su un motoscafo e ha rincorso Mirco, per riportarlo davanti al falò. Com'è andata? Lo sapremo nella prossima puntata.