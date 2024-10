Temptation Island, cos’è successo nella puntata di martedì 1° ottobre

temptation island, il racconto della quarta puntata

La quarta puntata del docu-reality inizia con Diandra e Valerio, insieme da sette anni. Il ragazzo chiede il falò di confronto anticipato, la fidanzata vede un filmato in cui Valerio organizza un picnic sulla spiaggia per la single Julia. Filippo Bisciglia comunica a Diandra la richiesta di incontro.

Valerio arriva in spiaggia dove ad attenderlo trova il conduttore, ma Diandra non si presenta, così Filippo Bisciglia raggiunge il villaggio delle fidanzate: “Sappi che lui, se non verrai, se ne andrà”. La fidanzata cambia idea.

Il ragazzo apre il confronto chiedendo spiegazioni alla fidanzata che risponde: “Nei momenti di difficoltà emotiva non c’eri”. Diandra ripercorre le immagini delle ultime ore del ragazzo nel villaggio. Filippo chiede cosa abbiamo deciso di fare, Valerio: “Io sono innamorato di lei, ma non ci sono più i presupposti per andare avanti”. Diandra è d’accordo.