Temptation Island, le anticipazioni di martedì 1° ottobre

Attesa per la scelta di Diandra, chiamata a decidere se accettare o rifiutare il falò di confronto richiesto anticipatamente dal fidanzato Valerio

Quarta puntata della tredicesima edizione di Temptation Island ( FOTO ). Occhi puntati sulla coppia formata da Diandra e Valerio, falò di confronto in arrivo? Alla guida Filippo Bisciglia .

Spazio alla storia di Alfred e Anna . La ragazza continuerà a riflettere sulla sua relazione dopo la visione di alcuni filmati del fidanzato in compagnia della single Sofia.

Il programma proseguirà con il viaggio nei sentimenti delle altre coppie ancora presenti, ovvero Millie e Michele , Antonio e Titty , Federica e Alfonso e infine Giulia e Mirco . Sara e Fabio sono invece la prima coppia ad aver terminato il percorso in seguito al falò di confronto richiesto dalla ragazza.

Il programma, composto da sette puntate, vede alcune coppie separarsi per ventuno giorni per mettere alla prova il proprio amore. Ventisei single, tredici ragazzi e altrettante ragazze, accompagnano i protagonisti nel corso dell’esperienza aiutandoli a far luce sulle loro storie.