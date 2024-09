Temptation Island 2024, tutto quello che c'è da sapere

La prima puntata di Temptation Island è prevista per martedì 10 settembre . Al momento nessuna notizia ufficiale sulla messa in onda degli appuntamenti successivi.

Temptation Island 13, chi sono i tentatori

Le coppie saranno suddivise, ovvero i fidanzati abiteranno nel villaggio con tredici ragazze single e le fidanzate nel villaggio con tredici ragazzi single. Questi i nomi delle tentatrici: Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine. Questi i nomi dei tentatori: Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele.

Temptation Island 13, la colonna sonora

Divenuta ormai un elemento caratterizzante della trasmissione, anche per questa tredicesima edizione la colonna sonora e sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.