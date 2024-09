Proseguiamo con Giulia e Mirco , insieme da nove anni. La ragazza: “Questo rapporto si è spento, io non mi sento più apprezzata, valorizzata. Ci sono stati dei litigi, soprattutto nell’ultimo anno da quando siamo venuti ad abitare in questa nuova casa che è sua”.

La quarta coppia del programma è quella formata da Anna e Alfred, insieme da un anno e nove mesi. La fidanzata: “Sono io che scrivo a Temptation Island principalmente per due motivi; in primo luogo perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e in un secondo momento perché in questo arco di tempi non mi sono sentita l’unica donna della sua vita”.

Infine, Fabio e Sara, fidanzati da un anno. La ragazza: “Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua dato che penso di portare avanti questa relazione totalmente da sola”.