Cesare Cremonini in concerto a Roma, la possibile scaletta

Il 17 e il 18 luglio sono attesi due concerti-evento nella Capitale, un gran finale per il tour del cantautore bolognese. Ecco quale sarà la possibile setlist dei live

Cesare Cremonini sceglie Roma per scrivere il capitolo conclusivo di un tour da record, con due appuntamenti allo stadio Olimpico il 17 e 18 luglio 20225 che richiameranno oltre 120 mila spettatori. Un doppio sold out che segna non solo la chiusura di un’avventura live memorabile, ma anche un momento cruciale nella carriera dell’artista bolognese, che ha saputo trasformare i suoi concerti in veri e propri eventi spettacolari. La scelta della Capitale non è casuale: Cremonini punta a rendere queste date un simbolo, una celebrazione dell’intero percorso artistico e umano compiuto in oltre venticinque anni di attività. Scopriamo qual è la possibile scaletta che Cesare Cremonini seguirà per i due concerti di Roma (trovate la setlist completa nell’ultimo paragrafo di questo articolo).

Ospiti e sorprese: l’attesa per la serata del 18 luglio Il pubblico si prepara a vivere due serate dense di emozioni, anche grazie alla presenza di ospiti d’eccezione. Dopo aver condiviso il palco con Elisa e Luca Carboni in alcune tappe precedenti, Cesare Cremonini si appresta ad accogliere un altro grande nome della musica italiana: Lorenzo Jovanotti. L’incontro con Jovanotti è particolarmente atteso, soprattutto perché si tratta della prima volta che i due si esibiranno insieme in una data di un tour di Cremonini. La loro collaborazione risale al 2010 con la canzone Mondo, e la serata del 18 luglio 2025 potrebbe rappresentare l’occasione per rivivere quel successo dal vivo, in un contesto unico e irripetibile. Approfondimento Cesare Cremonini, due concerti a Roma con Elisa, Carboni e Jovanotti

Una dichiarazione d’amore per Roma La scelta di concludere il tour proprio allo stadio Olimpico ha un valore simbolico profondo per Cesare Cremonini. “Ho scelto Roma come punto di svolta della mia carriera – racconta l’artista – perché rappresenta, in particolar modo per un artista che scrive e pubblica ancora nuovi album come me, il punto di contatto con il cuore della musica. Lo stadio Olimpico e il Circo Massimo sono luoghi simbolo della musica live, non solo italiana”. Le sue parole raccontano una visione chiara e consapevole: l’importanza del luogo, dell’atmosfera, dell’energia del pubblico come parte integrante dello spettacolo. “Desidero fortemente lasciare un segno indelebile nella Capitale”, afferma ancora, evidenziando quanto il rapporto con il pubblico e la città sia al centro della sua poetica. Approfondimento Cremonini a Bari omaggia gli Oasis tra luci e balli

Cremonini è un performer di livello internazionale A quarantacinque anni, Cremonini si conferma non solo come autore di canzoni capaci di attraversare il tempo, ma anche come performer di livello internazionale, in grado di dare vita a show curati in ogni dettaglio. Le sue performance diventano così vere narrazioni in musica, con scenografie, luci e atmosfere che amplificano il significato delle sue parole e arrivano a un pubblico sempre più vasto. “Questo grande successo dimostra una cosa: la musica live oggi racconta e fotografa chi siamo e la scenografia di Roma è perfetta per raccontare il film di questi miei anni di musica”, ha dichiarato l’artista, sottolineando la natura profondamente personale di questi concerti. Approfondimento Cesare Cremonini a Bologna: "Sono qui perché ho bisogna di casa"

Dettagli pratici: orari e accesso Per chi parteciperà agli eventi, l’organizzazione ha comunicato che i concerti avranno inizio alle ore 21.00. L’apertura dei cancelli è prevista per le 16.00, orario in cui verrà attivata anche la cassa per il ritiro degli accrediti presso il box office dello stadio. Si raccomanda di arrivare con anticipo per facilitare l’accesso e vivere appieno l’esperienza dell’evento. Approfondimento Cremonini live25: show innovativo e visionario, in 57mila a San Siro