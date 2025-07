Cesare Cremonini, due concerti a Roma con Elisa, Carboni e Jovanotti

CREMONINI: "ROMA è PER ME IL CUORE DELLA MUSICA"

“Ho scelto Roma come punto di svolta della mia carriera – racconta Cesare Cremonini - perché rappresenta, in particolare modo per un artista che scrive e pubblica ancora nuovi album come me, il punto di contatto con il cuore della musica. Lo stadio Olimpico e il Circo Massimo sono luoghi simbolo della musica live, non solo italiana. Sono certo che le mie performance troveranno un pubblico straordinario ad accoglierle. I miei live mi impegnano come musicista, cantante e performer e la scelta dei luoghi per i miei concerti per me sono importanti quanto la musica. Desidero fortemente lasciare un segno indelebile nella capitale”.



Un risultato straordinario per un artista che a quarantacinque anni e con oltre venticinque anni di carriera, si conferma ancora una volta come punto di riferimento della musica italiana, capace di creare non solo canzoni destinate a restare nel tempo, ma grandi spettacoli all’altezza dei grandi eventi globali, che testimoniano ed espandono il significato di quelle canzoni per arrivare a un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo: “Questo grande successo - commenta - dimostra una cosa: la musica live oggi racconta e fotografa chi siamo e la scenografia di Roma è perfetta per raccontare il film di questi miei anni di musica".