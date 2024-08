Temptation Island, presentata la prima coppia della nuova edizione

Valerio e Diandra hanno deciso di mettersi in gioco nel programma. La ragazza ha raccontato: “Sono Diandra, vengo da Roma, sono fidanzata con Valerio da sette anni e mezzo e da sette conviviamo"

Diandra e Valerio sono i primi protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, al momento nessuna notizia sulla data di messa in onda del programma. Il profilo Instagram della trasmissione ha condiviso una clip di presentazione della coppia.

Temptation Island, chi sono diandra e valerio A poche settimane dal finale dell’ultima edizione, Temptation Island tornerà con una nuova stagione. Valerio e Diandra, fidanzati da sette anni e mezzo, hanno deciso di mettersi in gioco nel programma. La ragazza ha raccontato: “Sono Diandra, vengo da Roma, sono fidanzata con Valerio da sette anni e mezzo e da sette conviviamo. Sono una donna di 37 anni realizzata nel mio lavoro, sono un medico veterinario e un’imprenditrice. Valerio invece è un dipendente statale e la sua attività in ufficio è richiesta per sei ore al giorno”. In seguito, la ragazza ha spiegato il motivo della partecipazione alla trasmissione: “Scrivo a Temptation Island perché Valerio mi sta mettendo difronte a una scelta di vita: lui vorrebbe che io lasciassi Roma, le attività e lo seguissi a vivere a Brindisi dove c’è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro”. approfondimento Temptation Island 2024, come stanno le coppie un mese dopo

Valerio ha raccontato: “Io in realtà ti ho proposto una vita leggermente più tranquilla rispetto al tram tram che viviamo a Roma”. Diandra ha aggiunto: “Lui mi dice che basta un panino difronte al mare e una camminata sotto la pioggia, io non sono da due cuori e una capanna e non lo è neanche lui perché quando lo porto sulle barche di cinquanta metri dei miei amici non sembra disdegnare questo stile di vita”. approfondimento Temptation Island 2024, chi sono i tentatori e le tentatrici

Infine, la ragazza ha concluso: “Io sono convinta che non abbandonerò le mie attività”. Valerio ha dichiarato: “E io invece sono convinto che non cambierò idea. Io qui a Roma non ci resto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie