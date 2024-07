Temptation Island 2024, come stanno le coppie un mese dopo

Spazio alla storia di Gaia e Luca (FOTO). Dopo aver cercato di tornare insieme, Luca ha dovuto abbandonare le speranze. Un mese dopo Gaia ha raccontato di aver risentito Yakub, il tentatore conosciuto all’interno del programma.

Proseguiamo con Ludovica e Christian, usciti separati dal programma nel corso della seconda puntata. Un mese dopo è la situazione non è cambiata. Finale dolce per la coppia formata da Matteo e Siria e per quella composta da Jenny e Tony. A distanza di trenta giorni i ragazzi hanno confermato le loro decisioni continuando a credere nell'amore. Infine, Martina e Raul hanno lasciato la trasmissione da single e nessun lieto fine per la storia di Vittoria e Alex.