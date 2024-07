Temptation Island, le anticipazioni dell'ultima puntata

Ultima puntata di Temptation Island 2024 . Nell’atteso appuntamento conclusivo, in onda giovedì 25 luglio, le quattro coppie ancora presenti si incontreranno per i falò di confronto. Alla conduzione Filippo Bisciglia .

Chi vedremo nella finale del programma ? La prima coppia ( FOTO ) sarà quella formata da Siria e Matteo , insieme da sette anni, troveremo poi Jenny e Tony , fidanzati da quasi due, in seguito Raul e Martina , uniti da dieci mesi, e infine Vittoria e Alex , insieme da un anno e dieci mesi.

Nel corso di queste settimane i fidanzati e le fidanzate hanno vissuto nei rispettivi villaggi insieme alle tentatrici e ai tentatori. Al momento, la produzione non ha fornito alcuna indiscrezione sul destino delle coppie, non resta quindi altro da fare che attendere per poter scoprire le decisioni dei ragazzi.