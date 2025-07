Olivia Rodrigo a Milano, la migliore amica che tutti vorremmo avere

In 27 mila all'Ippodromo Snai di San Siro per l'unica data italiana della postar agli I-Days. Un’ora e mezzo di concerto per la principessa del pop: canta, suona, si diverte e urla insieme ai suoi fan per uno show per tutti e tutte, che ci ricorda che Olivia è la persona con cui vorremmo condividere un concerto, una chiacchierata dopo una giornata pesante. O, ancora meglio, quella a cui confidare una notizia bellissima, o a cui chiedere un consiglio, sapendo che mai giudicherà

All’Ippodromo Snai San Siro a Milano ci sono tante ragazze e ragazzi, di ogni età, in attesa da ore. Tra loro anche tante piccole fan accompagnate dai genitori: cari mamme e papà, sappiate che da grandi vi ringrazieranno per questi momenti. Ancora non lo sapete, ma sappiate che lo faranno: momenti come questi restano indelebili, e averli condivisi con voi non farà che rafforzare il vostro rapporto. È uno dei pensieri che mi girano per la testa quando osservo chi mi circonda al concerto di Olivia Rodrigo agli I-Days Milano: sono lì con alcune mie amiche e no, non siamo affatto le più grandi. Sì, magari siamo le sorelle maggiori di tante ragazze arrivate da tutta Italia, ma ci sono adulti e genitori, a Milano non solo in veste di accompagnatori ma anche di appassionati (e un po' curiosi di capire perché Olivia piace così tanto).

Olivia Rodrigo racconta la vita di tutti noi nelle sue canzoni

Sì, perché Olivia Rodrigo, principessa del pop che non ha bisogno di grandi introduzioni, è l’amica perfetta che unisce tutti. Inutile nascondersi: Rodrigo, con le sue canzoni che raccontano di cuori spezzati, ex fidanzati traditori e di fantasmi di ex che si sentono in una relazione che si sta vivendo, parla a tutti. Anche alla bimba sulle spalle del papà, che canta a squarciagola Drivers License, ancora inconsapevole che tra qualche anno soffrirà per amore (è così, ma l’augurio è che sia il più tardi e il meno doloroso possibile!) Ecco: Olivia racconta della vita di tutti noi, e lo fa a modo suo: con la spontaneità di una ragazza classe 2003, che ha riconosciuto il suo talento e la sua passione, trasformati poi in lavoro.

Un'ora e mezzo di concerto, cantato e suonato tutto dal vivo

Quando arriva sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro si sente un boato: lei sorridente inizia a cantare, e con lei una marea umana: una sensazione bellissima, con un pubblico altrettanto stupendo. Sì: questo concerto è una festa, e lo si sente sin dalla prime note. Olivia non si risparmia neanche un secondo: ringrazia tutti i presenti anche per i cartelli con scritte e dediche, salta da una parte all’altra del palco, suona il pianoforte e la chitarra, si fa inebriare dai suoi delle musiciste che la accompagnano in questo lungo tour che, a Milano, fa il suo unico stop italiano. Dietro di lei alcuni visual che raccontano i suoi due album di successo, Sour e Guts, che l’hanno portata ad essere la prima artista americana di origini filippine a ricevere tre Grammy Awards.