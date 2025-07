Glastonbury, a sorpresa con Olivia Rodrigo c'è Robert Smith. VIDEO

Un incontro epocale è andato in scena durante la serata di domenica della kermesse musicale britannica. La popstar ha regalato al pubblico un momento destinato a entrare nella storia della musica dal vivo. L’artista americana, al suo esordio come headliner sul celebre Pyramid Stage, ha sorpreso tutti invitando sul palco l’iconico leader dei Cure, per un duetto che ha infiammato l’intera platea



I fortunati che si trovavano al Glastonbury Festival 2025 nella serata di domenica scorsa, hanno assistito a un incontro epocale.

Durante la serata del 29 giugno 2025 della kermesse musicale britannica, la popstar Olivia Rodrigo ha presentato come ospite a sorpresa Robert Smith, il frontman della mitica band The Cure.

L’artista americana ha regalato al pubblico un momento destinato a entrare nella storia della musica dal vivo. Olivia Rodrigo, al suo esordio come headliner sul celebre Pyramid Stage, ha sorpreso tutti invitando sul palco l’iconico leader dei Cure, per un duetto che ha infiammato l’intera platea.

Nel bel mezzo della sua esibizione, la cantante statunitense ha preso la parola per presentare la sua guest star pronunciando queste parole: “Probabilmente è il miglior cantautore che l’Inghilterra abbia mai avuto”, ha dichiarato. “È una leggenda del Glastonbury e un mio eroe personale. Date un caloroso benvenuto a Robert Smith!”.

Con la sua inconfondibile chitarra acustica nera decorata con stelle e una giacca luccicante, Robert Smith ha raggiunto il centro della scena per eseguire insieme a Rodrigo due classici intramontabili dei The Cure: Friday I’m in Love e Just Like Heaven. L’atmosfera si è accesa immediatamente, con il pubblico che ha accompagnato i due artisti cantando in coro, entusiasta e commosso per l’imprevedibile incontro tra generazioni. Potete guardare alcuni video che ritraggono il momento dell’esibizione nei contenuti che trovate in fondo a questo articolo.

Un debutto esplosivo sul Pyramid Stage La performance di Olivia Rodrigo ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera: per la prima volta headliner sul palco principale del festival, ha dato il via al concerto con un trittico di brani ad alta energia — Obsessed, Ballad of a Homeschooled Girl e Vampire. Vestita con un abito bianco in pizzo e corsetto, accompagnata da una band elettrizzante, Rodrigo ha dimostrato una padronanza del palco da veterana, conquistando il pubblico con la sua presenza magnetica.

Durante una pausa tra i brani, visibilmente emozionata, si è rivolta alla folla con queste parole: “Ca*******o, è la folla più grande che abbia mai visto in vita mia”, ha detto. “Questo è un sogno che si realizza, non riesco a credere che questa sia la mia vita”. Approfondimento Glastonbury Festival 2025, cosa sapere

Dai grandi successi al momento clou con Smith Il concerto ha proseguito il suo corso con una selezione di brani che hanno segnato l’ascesa artistica di Olivia Rodrigo. Sedutasi al pianoforte, ha riportato il pubblico alle origini con Driver’s License, seguita da Traitor, Bad Idea Right, Happier ed Enough for You. È stato a questo punto che Robert Smith è salito sul palco, suggellando un’esibizione destinata a rimanere nella memoria collettiva.

La scaletta ha poi preso una piega più personale con So American, canzone che Rodrigo ha dedicato a un ragazzo inglese di cui si è detta “innamorata” — riferimento alla sua relazione con l’attore Louis Partridge, iniziata nel 2023. I due erano stati visti insieme anche al secret show dei Pulp il sabato precedente. Il set ha poi proseguito con Jealousy, Jealousy, Favorite Crime e Deja Vu. Approfondimento Festival di Glastonbury, biglietti in rivendita esauriti in 20 minuti

Il gran finale tra riferimenti e fuochi d’artificio Dopo una breve uscita di scena, Olivia Rodrigo è tornata sul palco con un outfit simbolico: pantaloncini con la bandiera britannica e una maglietta su cui campeggiava la scritta “You know all the lyrics to Just Like Heaven”, un chiaro omaggio ai The Cure.

Le ultime canzoni in scaletta — Brutal, All-American Bitch, Good 4 U e Get Him Back — hanno chiuso il concerto con una scarica di energia e liberazione emotiva, mentre il cielo di Glastonbury si accendeva di fuochi d’artificio. Approfondimento Olivia Rodrigo è caduta in una botola sul palco di Melbourne. VIDEO

Nel 2022 la sua voce si è schierata contro l’ingiustizia Non è la prima volta che Olivia Rodrigo fa parlare di sé nell'ambito di Glastonbury. Nel 2022, durante la sua precedente esibizione al festival, aveva portato sul palco Lily Allen per interpretare insieme Fuck You. La canzone era stata dedicata ai giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti che, pochi giorni prima, avevano annullato la storica sentenza Roe v. Wade, dunque la sua musica era stata messa al servizio di una battaglia per lanciare messaggi forti.

“Allibita e terrorizzata. Tante donne e ragazze moriranno per questa decisione”, aveva dichiarato Rodrigo davanti al pubblico. “Dedico questa prossima canzone ai cinque membri della Corte Suprema che ci hanno dimostrato che, alla fine, non gliene frega niente della libertà. La canzone è per i giudici: Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh. Vi odiamo! Vi odiamo!”. Approfondimento Incendi LA, Olivia Rodrigo si unisce al concerto FireAid

Da Sour a Guts: un’ascesa inarrestabile Dopo l’enorme successo del suo primo album Sour uscito nel 2021, Olivia Rodrigo ha consolidato la sua posizione nel panorama pop mondiale con il secondo disco, Guts, pubblicato a settembre 2023. Il progetto ha confermato la maturità artistica della cantante, che continua a raccogliere consensi sia da parte del pubblico che della critica. Approfondimento The Cure, Robert Smith annuncia la data di uscita del prossimo album

Un tour globale che non si ferma Attualmente Olivia Rodrigo è impegnata con il “Guts World Tour”, che proseguirà anche nel 2025. Il calendario prevede nuove tappe in città come Los Angeles, Curitiba (Brasile), Città del Messico e Dublino. Prima di approdare a Glastonbury, si era esibita a BST Hyde Park a Londra, mentre la chiusura del tour è prevista con due date a Manchester.

Di seguito potete guardare alcuni video che ritraggono il momento dell’esibizione.

Glastonbury 2025: The Cure's Robert Smith joins Olivia Rodrigo on the Pyramid Stage and plays 'Friday I'm in Love'! ❤️ #Glastonbury #Glastonbury2025 pic.twitter.com/g53VxYLm3m — Far Out Magazine (@FarOutMag) June 29, 2025