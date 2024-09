Temptation Island 2024, cos'è successo nella seconda puntata

Falò di confronto per Sara e Fabio. Il ragazzo rivela di averla tradita, la fidanzata accetta di uscire insieme per discutere di quanto accaduto

temptation island, il racconto della seconda puntata

La seconda puntata ha inizio con un filmato in cui Fabio rivela di aver tradito Sara, la ragazza scoppia in lacrime, Diandra cerca di confortarla. Dopo un momento di riflessione, Sara decide di chiedere il falò di confronto. “Sei venuta a conoscenza del fatto che Fabio ti ha tradita questa estate, poco tempo fa”, le dice Filippo Bisciglia. Fabio rifiuta l’incontro, così il conduttore torna da Sara per chiederle di poter consegnare il video della confessione al ragazzo per convincerlo al confronto. Il falò ha inizio.

Sara accusa il fidanzato per il comportamento all’interno del villaggio e nel corso della loro storia d’amore, un nuovo filmato mostra il rapporto tra Fabio e la tentatrice Raffaella. Il ragazzo dice di amare Sara e di voler stare insieme, la fidanzata vuole un confronto fuori dal programma accettando di uscire in coppia, il conduttore li congeda.