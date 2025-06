All American è stata rinnovata per un'ottava e ultima stagione

Lunedì 2 giugno, la CW ha annunciato il rinnovo di All American per un'ottava e ultima stagione. I fan hanno dunque l'opportunità di dire addio ai personaggi che hanno imparato ad amare fin dal debutto della serie, nel 2018.

L'addio di All American

"Come posso condensare in poche parole quella che sarebbe la lettera d'amore più lunga a questa serie, ai fan, al cast, alla troupe, allo staff e ai produttori?", ha dichiarato lo showrunner Nkechi Okoro. "Il mio cuore è colmo di amore e gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito a dare vita ad All American e a mantenerla in vita per tutto questo tempo", ha dichiarato lo showrunner Nkechi Okoro. Che, poi, ha ringraziato i dirigenti di Warner Bros. Discovery e CW per il loro supporto, così come Brad Schwartz, Channing Dungey, Brett Paul e Greg Berlanti per il loro aiuto nel dare vita al franchise di All American.

"È così difficile dire addio a ciò che ami, ma siamo così entusiasti di poterlo fare nel modo in cui lo avevamo immaginato con questa stagione finale", ha continuato Okoro. "Grazie ai membri del cast originale e alle new entry, ai nostri autori, alla troupe e a tutto lo staff per aver alzato l'asticella ad ogni episodio. Grazie a Spencer Paysinger, la cui vita ha ispirato questo viaggio epico. E grazie a tutti coloro che non solo hanno guardato la serie, ma hanno preso a cuore il mantra di Spencer James 'Sogna in grande. Rimani con i piedi per terra' e sono stati ispirati a inseguire i loro sogni apparentemente impossibili. Vi vediamo. Vi rendiamo omaggio. Brindiamo a dare tutto sul campo un'ultima volta".