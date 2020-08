Daniele Silvestri in tour: "E' un orgoglio fare lavorare tanta gente"

In occasione della date di Roma del suo La Cosa Giusta Tour, il cantautore ha raccontato come si vive questa stagione di concerti e ha evidenziato la gioia della condivisione

Una platea di persone distanziate ma calorose assistito ai live che Daniele Silvestri sta portando in giro per l'Italua. L'artista romano ha reso unico La Cosa Giusta Tour grazie a nuovi arrangiamenti e brani che non eseguiva live da tempo. Con lui tutta la band, sette musicisti, e un'emozione palpabile sciolta dal calore del pubblico

In occasione delle date di Roma così Daniele Silvestri ha commentato il momento: "Fare questo mestiere è una gioia molto istintiva ma è anche necessità e siamo tanti a campare di questo, c’è chi ha meno privilegi di me ed è un vero orgoglio fare lavorare tutta questa gente. Portare in tour tutti quelli che possiamo lo dicevamo già quando era follia solo pensarlo. Il pubblico ha una gran voglia di vedere un concerto e le regole che ci sono non limitano lenergia, ci sono voglia, desiderio e soddisfazione. Libertà è una parola che usiamo spesso anche a sproposito, non significa essere qualsiasi cosa, vale quando ci si misura con l’altro.