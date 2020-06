Daniele Silvestri farà l'estate in tour: è "La Cosa Giusta"

Sarà una strana estate quella del 2020 ma non sarà senza musica. Sarà un po' meno silenziosa di quello che si prospettava. Dopo Max Gazzé, Diodato e Alex Britti , anche Daniele Silvestri è tra gli artisti che non rimarranno a guardare. Dal 18 luglio tornerà a suonare dal vivo, per La cosa giusta , che si annuncia come un vero e proprio tour di 15-20 date, supportato dalla sua agenzia OTR , che ha provato ad andare avanti quando tutto sembrava fermo. Nel rigoroso rispetto previsto dalle norme anti-Covid, che prevedono un massimo di mille spettatori in spazi aperti: "Ma oggi quelle mille persone valgono uno stadio", dice il cantautore romano, che solo qualche mese fa girava i palazzetti e oggi si è tagliato una bella parte di cachet pur di tornare sul palco con i suoi musicisti. "Solo un mese fa sembrava impossibile e invece suoneremo. Con serietà ma con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia - racconta -. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo. Avrà un sapore diverso e anche per questo non è stato facile trovare un nome al tour che suonasse ottimistico senza dimenticare tutta la sofferenza che c'è stata. Ma sarà comunque una sfida. E le sfide ti impongono di cambiare. Comunque andrà, sarà qualcosa di unico e irripetibile".

Un ritorno ponderato, "non a qualsiasi costo, abbiamo valutato se ci fossero i margini per poterlo fare in sicurezza e con la salute al primo posto: c'erano, e allora ci proviamo. Con il buon senso si possono superare paletti e polemiche. Ritrovarsi vuol dire che le cose vanno meglio". I paletti erano quelli messi da Assomusica che, date le disposizioni governative, aveva dichiarato che i grandi eventi si sarebbero fermati. La stessa Assomusica attaccata anche da Paul McCartney per la questione voucher, al posto del rimborso dei biglietti dei live cancellati. "Dal primo minuto ho pensato che il voucher non fosse il modo giusto per affrontare la cosa. Poteva essere un'alternativa, ma era sacrosanto poter permettere di riprendere i soldi spesi per concerti che non ci saranno. Non abbiamo fatto una bella figura, ma non serviva Paul McCartney per capire che fosse un'ingiustizia. Il voucher doveva essere una delle alternative, magari trovando il modo per dargli un valore aggiuntivo, un di piu' per invogliare eventualmente a sceglierlo".