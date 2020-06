Zucchero rinvia i 14 concerti all'Arena di Verona al 2021

Si terranno ad aprile e maggio 2021 i 14 concerti di Zucchero “Sugar” Fornaciari (FOTO) previsti in anteprima esclusiva all’Arena di Verona. Le date previste a settembre e ottobre 2020 sono state rinviate a causa dell’emergenza sanitaria (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) e per rispettare le disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone. I 14 concerti in programma all’Arena di Verona rappresentano un vero evento perché Zucchero presenterà per la prima volta al pubblico italiano i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti “D.O.C”. Ovviamente ci sarà spazio anche per i grandi successi del repertorio artistico di Zucchero, in quello che il cantautore ha definito “uno dei più bei posti al mondo per fare musica”.

Le date dei concerti all’Arena di Verona

Queste le 14 date in calendario dei concerti di Zucchero “Sugar” Fornaciari all’Arena di Verona nel 2021:

23 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 22 settembre 2020)

24 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 23 settembre 2020)

25 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 24 settembre 2020)

27 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 25 settembre 2020)

28 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 26 settembre 2020)

29 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 27 settembre 2020)

30 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 29 settembre 2020)

1 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 30 settembre 2020)

2 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data dell’1 ottobre 2020)

4 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 2 ottobre 2020)

5 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 3 ottobre 2020)

6 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 4 ottobre 2020)

7 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 6 ottobre 2020)

8 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 7 ottobre 2020)

I biglietti già acquistati per gli show previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020 rimangono validi per gli show di aprile e maggio 2021.

Zucchero e la partecipazione a numerosi eventi internazionali

Zucchero (le frasi più belle delle sue canzoni) è stato tra gli artisti più attivi durante il lockdown. Il cantautore ha partecipato al live streaming mondiale “One world: together at home”, a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. Inoltre si è fatto portavoce di un messaggio universale in occasione del 50° anniversario della Giornata Mondiale della terra suonando per la prima volta davanti ad un Colosseo deserto, l’inedito “Canto la vita”, tratto da “Let Your Love Be Known” di Bono Vox, con il testo in italiano a firma di Zucchero e un featuring con Bono nell’inciso finale del brano. Zucchero è stato tra gli artisti a partecipare anche al Concerto del Primo Maggio eseguendo “La canzone che se ne va”, singolo estratto dal suo ultimo disco di inediti “D.O.C.”. Inoltre in una magica e desolata Piazza San Marco ha cantato il brano “Amore adesso!”, adattamento della canzone “No Time For Love Like Now” di Michael Stipe e Aaron Dessner, con testo in italiano a firma di Zucchero.