Il video di “Amore adesso!”, nuova canzone di Zucchero, adattamento di “No Time For Love Like Now”, scritto da Michael Stipe , ex R.E.M. e Aaron Dessner dei The National

Zucchero torna a far sognare i propri fan. Con l’inizio della fase 2 della quarantena in Italia, dovuta all’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), il maestro Fornaciari ha deciso di ritrovarsi, in totale solitudine, nel cuore di piazza San Marco, a Venezia.

Uno sfondo a dir poco suggestivo, totalmente deserto, scelto per eseguire per la prima volta in assoluto l’inedito “Amore adesso!”. Un brano molto profondo, che Zucchero ha adattato in italiano. Si tratta infatti della versione nostrana di “No Time For Love Like Now”, scritto da Michael Stipe, ex R.E.M. e Aaron Dessner dei The National.

Un sentito messaggio d’amore, ma soprattutto una spinta verso una ripartenza cosciente. In periodi come questi si ha estremo bisogno della delicatezza dell’arte, che in questo caso consegna un augurio di speranza: “Non c’è momento migliore di questo per mostrare amore. È un concetto che condivido pienamente. Ho deciso di farlo mio, con la benedizione di Stipe”.