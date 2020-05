di Matteo Rossini

Zucchero sarà tra i grandi protagonisti del Concerto del Primo Maggio a Roma. Lin attesa di vedere la sua esibizione, s copriamo insieme le frasi più belle delle sue canzoni.

Zucchero: protagonista del Concerto del Primo Maggio a Roma

Pochi giorni fa Zucchero ha fatto emozionare il mondo interno con l’esibizione sulle note di “Canta la vita” davanti le strade deserte della Città Eterna. La performance ha subito fatto il giro del web ricevendo numerosi consensi da parte del pubblico.

Venerdì 1° maggio l’artista sarà ospite dell’atteso evento musicale che riunirà alcuni dei nomi più altisonanti della discografia nazionale, tra loro Gianna Nannini, Edoardo ed Eugenio Bennato, Vasco Rossi, Noemi e Alex Britti.

Nell’attesa di vedere la voce di “Così Celeste”, scopriamo insieme le frasi più belle tratte dalle sue canzoni

“Diavolo in me” (1989)

Dai che non siamo dei santi

Le tentazioni del suolo

Sono cose piccanti

Belle da prendere al volo

Accendi un diavolo in me

“Così Celeste” (1995)

Un altro sole quando viene sera

Sta colorando l'anima mia

Potrebbe essere di chi spera

Ma nel mio cuore è solo mia

E mi fa piangere e sospirare

Così celeste, she's my baby

E mi fa ridere e bestemmiare

E brucia il fuoco, she's my baby

“Diamante” (1989)

Where do I go, when part of me is dying?

Somewhere they're baking new bread

There's peace in my life.

I'll be the rain, and you'll be heaven crying

And my eyes will be filled with flowers

Upon the snowfields of white

“È delicato” (2006)

Questo cuore sparpagliato

Per il mondo se ne va

Questo cuore disperato

È delicato

Dove sei

Arcobaleno

E cosa fai

Miele selvaggio

Quando ti sogno

Che cosa fai

Nel cuore mio

Tra il nulla e l'addio

“La canzone che se ne va” (2020)

Lei dice prendimi

Prendi il meglio di me prima che io diventi neve

Un soffio che scompare poi tornerà

Un bacio sulla pelle di notte verrà

Nel vento che si increspa al mattino chissà

E lascia un profumo che non va più via