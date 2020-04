Edoardo ed Eugenio Bennato sono pronti per esibirsi insieme al Concerto del Primo Maggio a Roma . I due artisti hanno racconato all' ANSA la nascita della loro collaborazione.

di Matteo Rossini

Edoardo ed Eugenio Bennato saranno tra i protagonisti dell’atteso Concerto del Primo Maggio a Roma. La coppia di fratelli ha raccontato all’ANSA la nascita della loro collaborazione, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Concerto del Primo Maggio a Roma: grande attesa per l’evento

Ogni dodici mesi alcuni dei più grandi nomi della musica italiana salgono sul palco allestito in Piazza San Giovanni in Laterano per l’atteso appuntamento musicale che raduna migliaia di persone da ogni parte d'Italia.

L’attuale emergenza legata al COVID-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) ha portato alla modifica dell’organizzazione; infatti, quest’anno il concerto non si terrà e lascerà spazio a uno speciale appuntamento musicale in cui artisti e ospiti si esibiranno principalmente dall’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre location in giro per l’Italia.

Ambra Angiolini (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi) tornerà alla guida dell’evento per il terzo anno consecutivo, attesi grandi nomi, tra i quali Zucchero, Noemi, Vasco Rossi, Alex Britti e Gianna Nannini.

Edoardo ed Eugenio Bennato: com’è nata la collaborazione

Edoardo ed Eugenio Bennato saranno tra gli artisti della manifestazione. Poche ore fa i due fratelli hanno raccontato all’ANSA la nascita della collaborazione.

Queste le parole di Edoardo Bennato: “Per quanto riguarda la complementarità e la collaborazione con mio fratello Eugenio, questa arriva dalle origini, da lontano, fin dalla prima ora. Anche per quanto riguarda i maestri, ci sono molti punti in comune. Un Maestro, punto di riferimento e modello per Eugenio è stato Matteo Salvatore che faceva canzoni di protesta nelle zone rurali della Puglia, per me un punto di riferimento è stato Woody Guthrie che aveva le stesse caratteristiche di Matteo Salvatore, ovvero faceva canzoni di protesta nelle zone rurali degli Stati Uniti, canzoni provocatorie. Insomma, questa complementarità, questa collaborazione con mio fratello arriva da lontano, dalle origini”.

Eugenio Bennato ha poi dichiarato: “Io e mio fratello Edoardo, quando eravamo ragazzi, ci spartimmo il continente americano, in senso buono, da musicisti, Edoardo si prese il Canada e gli Stati Uniti, io il Venezuela, l’Argentina e il Brasile. Edoardo si proiettò verso il blues e il rock, io verso il samba, il tango e la bossanova. Devo dire che quella scelta era una testimonianza forte di autonomia, ognuno andava per la sua strada pur vivendo nella stessa casa".

L'artista ha infine aggiunto: "Ricordo che il primo viaggio che feci fui invitato da Edoardo, in Cile, lui partecipava a un grande festival, io, addirittura, nonostante la giovane età, dirigevo l’orchestra. La sera, dopo il festival di Vina del Mar, ci ritrovammo a una festa e io mi accorsi che Edoardo era circondato da ragazzi e ragazze che parlavano in inglese, io da altri ragazze e ragazzi che parlano in spagnolo. Questa differenza si è mantenuta nei decenni e devo dire che mi pare sia anche un punto di forza, me ne accorgo ogni volta che succede una collaborazione in cui scriviamo o eseguiamo qualcosa insieme”.