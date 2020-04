Concerto del Primo Maggio 2020, orario e dove guardarlo

Ambra Angiolini è pronta per guidare il Concerto del Primo Maggio a Roma per il terzo anno consecutivo. Scopriamo insieme dove andrà in onda e a che ora.

di Matteo Rossini

Dopo aver scoperto tutte le novità riguardanti l’edizione 2020 di uno degli aventi musicali più attesi dell’anno, vediamo insieme dove seguirlo e a che ora andrà in onda.

Coronavirus, le modifiche agli eventi

L’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha comportato modifiche di numerosi eventi di grande risonanza mediatica nazionale e internazionale, tra questi l’Eurovision Song Contest che sarà sostituito dall’evento Eurovision: Europe Shine A Light, il concerto “Uno Maggio Libero e Pensante” che dopo sette anni di grandi successi muterà forma e ovviamente anche il Concerto del Primo Maggio a Roma.

Parallelamente, le case di produzione stanno annunciando lo slittamento delle date di uscita di alcune pellicole, tra queste troviamo anche “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” con Benedict Cumberbatch che tornerà a rivestire i panni del protagonista dopo il sequel di grande successo del 2016 che fu in grado di incassare oltre 600.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

Nel frattempo, tantissime star di caratura mondiale stanno lanciando raccolte e iniziative benefiche schierandosi in prima linea contro il Coronavirus, tra loro Lady Gaga che ha organizzato il concerto con decine di grandi star, tra le quali Hozier, Andrea Bocelli, Zucchero, Little Mix, Kesha e Rita Ora.

Concerto del Primo Maggio: dove guardarlo e a che ora

Quest’anno il Concerto del Primo Maggio a Roma, il cui titolo sarà “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro” si presenterà ovviamente sotto una veste inedita, infatti non si terrà il tanto atteso live in Piazza San Giovanni in Laterano ma gli artisti si esibiranno dall’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre location sparse per il Bel paese così da garantire la musica dal vivo, componente imprescindibile dell'appuntamento.

Per il terzo anno consecutivo Ambra Angiolini (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi) tornerà alla conduzione dell’evento che andrà in onda venerdì 1° maggio, dalle ore 20.00 alle 24.00, su Rai Tre e su Rai Radio 2.

Attesi numerosi ospiti, tra i quali Vasco Rossi, Zucchero, Irene Grandi e Lo Stato Sociale.