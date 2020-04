Andrea Bocelli, le canzoni più famose

di Helena Antonelli

È la voce italiana più amata nel mondo, il tenore Andrea Bocelli nasce il 22 settembre 1958 a Lajatico, Pisa. Cresciuto nella fattoria di famiglia, nella campagna toscana, a sei anni è già alle prese con il difficile studio del pianoforte. Non contento, si mette anche a suonare flauto e sassofono, alla ricerca di un'espressione sempre più profonda della musica. Il piccolo Andrea ancora non sospettava che questa espressione sarebbe poi venuta dalla voce, lo strumento in assoluto più intimo e personale, quella che di lì a poco sarebbe diventata la voce dell’Italia nel mondo.

In pochi sanno che il cantante e musicista non è nato cieco. Andrea Bocelli, ipovedente dalla nascita a causa di un glaucoma, non vedeva dall’occhio sinistro mentre qualcosa riusciva a distinguere le ombre e qualche luce dall’occhio destro. Ha perso definitivamente la vista a causa di una pallonata al volto nel corso di una partita di calcio quando aveva dodici anni. L’impatto emotivo fu durissimo. Il ragazzo, che aveva iniziato a suonare il pianoforte e il flauto quando aveva sei anni, era convinto che non avrebbe più potuto dedicarsi alla musica. Superato il trauma, si affidò all’orecchio assoluto: oltre che un ottimo cantante, Bocelli è un apprezzato pianista e un ottimo sassofonista. In realtà, almeno inizialmente, Andrea Bocelli non pensava di fare il cantante nella vita. In effetti si laurea in Giurisprudenza e per un anno ha lavorato come avvocato in uno studio legale.

La sua carriera inizia nel 1992 grazie a Pavarotti. In quell’anno Zucchero aveva aperto le audizioni per trovare la seconda voce della sua Miserere. Nella testa di Fornaciari la parte era fatta apposta per Pavarotti, il quale lasciò il posto a Bocelli dichiarando che nessuno avrebbe potuto interpretare la partitura meglio di lui. Nel 2004 porta la musica classica al Festival di Sanremo con il brano Il mare calmo della sera, arrivata al primo posto nella categoria Nuove Proposte. Quella di Andrea Bocelli è una rapida ascesa che lo porta alla ribalta prima in Italia, dove gli viene conferito il titolo di Grand’Ufficiale (2006) e poi negli Stati Uniti, dove si è meritato una stella sull’ambitissima Walk Of Fame. Negli ultimi anni il cantante è tornato alla ribalta presso il grande pubblico per la sua collaborazione con Ed Sheeran. Andrea Bocelli infatti ha prestato la sua voce alla canzone Perfect Symphony, diventata presto un grande successo, mentre il cantante ha ripagato componendo una canzone insieme al fratello che sarà presente nell’ultimo album di Andrea, Sì,, all’interno del quale è contenuta anche la canzone dove duetta con il figlio. Queste alcune delle sue canzoni più famose:

- Il mare calmo da sera

- Con te partirò

- Ama, credi e vai

- Vivo per lei

- Fall on me

Il mare calmo della sera

Nel 1994 è dunque invitato a partecipare al Festival di Sanremo tra i Big con "Il mare calmo della sera", e si aggiudica un punteggio record. Il suo primo album (che porta il titolo della canzone) è la conferma di una popolarità in rapida crescita: in poche settimane ottiene il primo disco di platino.

Con te partirò

Torna a Sanremo l'anno successivo con "Con te partirò", che viene inserita nell'album "Bocelli" e che in Italia ottiene un doppio disco di platino. Il successo planetario è immediato. I singoli "Con te partirò" (e la versione inglese "Time to say goodbye") superano record di vendite in molti paesi, mentre gli album si aggiudicano premi in tutta Europa.

Ama, credi e vai

Ama, credi e vai è una canzone interpretata dal tenore italiano Andrea Bocelli e dalla cantautrice Gianna Nannini, pubblicato come CD singolo nel 2006. "Because We Believe" con Marco Borsato ha raggiunto la prima posizione in classifica in Germania e nei Paesi Bassi e la quarta in Belgio.

Vivo per lei

Tra le canzoni più note da lui interpretate c'è anche Vivo per lei degli O.R.O., con testo e musica riarrangiati dal cantautore Gatto Panceri, cantata assieme a Giorgia e interpretata anche in altre lingue (spagnolo, inglese, tedesco, francese e portoghese) con varie cantanti, tra cui Judy Weiss.

Fall on me

Fall on Me è un singolo del cantante italiano Andrea Bocelli, pubblicato il 20 settembre 2018 come secondo estratto dal sedicesimo album in studio Sì. Il singolo, cantato in lingua italo-inglese, ha visto la collaborazione del figlio del tenore, Matteo Bocelli.