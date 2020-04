Concerto Primo Maggio 2020 in lockdown: tutte le novità

di Matteo Rossini

Il celebre Concerto del Primo Maggio a Roma si terrà. L’edizione di quest’anno andrà ovviamente incontro a importanti modifiche vista la situazione attuale legata alla diffusione del COVID-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA), scopriamo quindi tutte le novità dell’edizione 2020.

Concerto del Primo Maggio: le novità

L’attuale situazione mondiale ha comportato l’annullamento o lo spostamento di numerosi eventi mediatici, tra quasi ad esempio anche l’Eurovision Song Contest che per la prima volta in oltre sessant’anni verrà completamente rivoluzionato. Mentre alcune star di Hollywood si stanno schierando in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus (qui potete trovare tutte le star), l’organizzazione del Concerto del Primo Maggio ha comunicato la decisione di svolgere l’evento.

Il concerto, il cui titolo di quest’anno sarà “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, non si terrà nella celebre cornice di Piazza San Giovanni in Laterano ma verrà trasmesso in diretta dagli studi televisivi.

Le esibizioni saranno realizzate principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma e in altre location in giro per il Bel paese così da poter garantire la qualità live della musica, da sempre grande punto di forza dell’evento che ogni anno viene seguito da centinaia di migliaia di persone.

Concerto del Primo Maggio: gli artisti

Poche ore fa il sito ufficiale del Concerto del Primo Maggio ha svelato parte della line-up di quest’anno che potrà contare su alcuni dei nomi più celebri della discografia nazionale: Vasco Rossi, Edoardo ed Eugenio Bennato, Gianna Nannini, Niccolò Fabi, Francesco Gabbani, Alex Britti , Le Vibrazioni, Irene Grandi, Paola Turci e Zucchero, quest’ultimo reduce dalla toccante esibizione sulle note di “Canta la vita ”davanti al Colosseo e alle strade deserte della Città Eterna.

Troveremo poi Ermal Meta (qui potete trovare i suoi scatti più belli), Noemi, Fabrizio Moro, Bugo e Nicola Savino, Tosca e Lo Stato Sociale.

Spazio anche ai talenti in ascesa, presenti infatti i tre vincitori del contest “Primo Maggio Next”. Nelle prossime ore la produzione annuncerà anche il resto degli artisti presenti.