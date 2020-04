Concerto del Primo Maggio: ci sarà Vasco Rossi

Sono stati ufficializzati i cantanti che saranno presenti per il Concerto del Primo Maggio 2020. Nel cast è presente anche Vasco Rossi che ritorna così a partecipare all’evento che per la prima volta dopo trenta anni non sarà ospitato da piazza San Giovanni per rispettare le disposizioni previste ed evitare il diffondersi del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). Un’edizione davvero particolare per celebrare il trentennale e che ospiterà i contributi dei singoli artisti ambientati in posti come la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, la Terrazza Martini a Milano, il Museo del Novecento e il Fabrique, sempre a Milano, Piazza Maggiore a Bologna e altre location italiane. I sindacati confederali hanno voluto dare all’evento di quest’anno il titolo “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”.

Il commento di Vasco Rossi

Tra i protagonisti ci sarà anche Vasco Rossi che torna al Concerto del Primo Maggio per la terza volta dopo le partecipazioni sul palco di piazza San Giovanni nel 1999 e nel 2009. Non si conosce ancora cosa farà il rocker di Zocca per l’occasione ma il suo contributo è ovviamente tra i più attesi. Lo stesso Vasco Rossi ha semplicemente confermato la notizia sui social ripubblicando alcune storie che davano l’ufficialità mentre proprio qualche ora fa si è complimentato con con un giovane chitarrista che ha suonato la sua “Sally” davanti alla vista mozzafiato su Piazza Navona. Massimo Bonelli, direttore artistico del Concerto del Primo Maggio ha dichiarato: «Quello che vedrete sarà un programma tv vero e proprio con parole e musica con la grande partecipazione di “nomoni” inaspettati, perlomeno sullo stesso cartellone».