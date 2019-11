Sono in vendita i biglietti per il tour 2020 di Vasco Rossi. Tutte le info e i prezzi delle quattro date in programma

Sono partite le prevendite per i quattro concerti di Vasco Rossi per l’estate 2020. Il rocker di Zocca sarà in tour anche quest’anno per quattro date imperdibili a Firenze, Milano, Roma e Imola. L’attesa era enorme e il riscontro è stato subito strabiliante con i siti dei vari circuiti andati in sovraccarico per le troppe richieste. Lunedì 18 novembre è iniziata la prevendita per il fanclub, martedì 19 quella per i titolari di carte Intesa Sanpaolo (ma solo per Firenze e Milano) e dalle 11.00 di giovedì 21 sono state aperte le prevendite generali sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Questo il calendario del tour di Vasco Rossi:

10 giugno: Firenze Rocks, Visarno Arena

15 giugno: I-Days Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo)

19 giugno: Rock In Roma, Circo Massimo

26 giugno: Imola, Autodromo

Vasco Rossi biglietti tour 2020: i prezzi

I prezzi dei biglietti per i quattro concerti di Vasco Rossi sono uguali per tutte le date:

Pit: € 91,43

Posto unico in piedi: € 79,24

Prezzi ticket disabili: € 79,24 euro per Firenze, Roma e Imola. Gratuito per la data di Milano. L’accompagnatore del disabile entra sempre gratuitamente.

Minori: gratis senza biglietto fino a 3 anni (4 anni non compiuti il giorno del concerto). Da 4 anni in su pagano regolarmente.

In base alle leggi vigenti, i biglietti sono nominali ed è previsto il controllo dei documenti del titolare all’ingresso degli eventi. In caso di necessità si potrà avviare la procedura di cambio nominativo e di rivendita a partire dal 2 aprile 2020. Per gli acquisti online l’unica modalità di consegna sarà la spedizione a domicilio che verrà effettuata a partire dal 1° marzo 2020. Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.

Il singolo, il film e l'album dal vivo

Prima di dare vita al Non stop Festival 2020, Vasco Rossi sarà protagonista assoluto tra novembre e dicembre con il film “NonStop Live 018-019” e l’album “Vasco NonStop Live”. La pellicola sarà proiettata in determinate sale solo nei giorni 25, 26 e 27 novembre. Diretto da Pepsy Romanoff, racconta delle prove del tour al Rockisland di Rimini e arriva fino ai live di quest'anno allo Stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari. Il 6 dicembre invece uscirà l’album live “Vasco NonStop Live” in vinile, standard e box superdeluxe con cd, dvd, libretto, il film e 45 giri con gli ultimi singoli. La tracklist ripete le scalette dei sei concerti a San Siro. Proprio in questi giorni Vasco Rossi si trova agli Speakeasy Studios di Los Angeles. Il cantautore ha ripreso lo studio di registrazione nelle sue storie su Instagram e ha scritto: "In studio sempre alla ricerca di nuove idee musicali". I fan sperano quindi che Vasco Rossi possa regalare altri brani o addirittura un album nuovo dopo la pubblicazione di “Se ti potessi dire”. Non ci sono ulteriori indiscrezioni a riguardo ma la febbre per il Blasco è già altissima.