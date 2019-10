Tanta attesa è stata ripagata. Vasco Rossi ha pubblicato la nuova canzone “Se ti potessi dire”, brano annunciato già da tempo e che il rocker di Zocca aveva anticipato sui social con una breve clip nei giorni scorsi. “Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l’ora che l’ascoltiate”, con queste parole il rocker aveva annunciato il nuovo brano. Il titolo in realtà si conosce da anni e a parlare dell’esistenza di questa canzone è stato lo stesso Vasco Rossi. Qualche mese fa lo stesso artista aveva dato qualche anticipazione in merito postando un enigmatico messaggio sui social: “Anticipazione estiva! ..un nuovo pezzo in arrivo?.. tra gitanti festanti. Uscirà in autunno La mia ultima canzone. È il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione (forse dovrei citare, con le dovute proporzioni, le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau o di sant’Agostino per intenderci). E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma, una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà”.

Il video e l’ufficialità del concerto a Roma

“Se ti potessi dire” è accompagnato da un video diretto da Pepsy Romanoff che vede Vasco Rossi cantare il brano in uno studio di registrazione. Poche ore prima della pubblicazione della nuova canzone, il rocker di Zocca ha confermato le indiscrezioni che lo voleva sul palco del Circo Massimo di Roma. Prende così forma il prossimo tour di Vasco Rossi con i concerti già ufficializzati al Firenze Rocks, nella Capitale e a Imola per un festival rock organizzato dallo stesso cantautore. Nel frattempo a fine novembre arriverà al cinema la pellicola cinematografica che racchiude 2 anni di Vasco Non Stop Live. In tutto sono stati 18 i concerti di Vasco Rossi e oltre 900 mila le persone che hanno assistito al grande spettacolo. Il 6 dicembre invece arriva il doppio album/dvd del Record dei 6/6 concerti a San Siro “VNSL2019”.

Il testo di “Se ti potessi dire”

Questo il testo di “Se ti potessi dire”, nuova canzone di Vasco Rossi:

Se ti potessi dire

quante volte ho voluto morire

quante volte camminando sul filo

sono stato sono arrivato vicino

all’inferno della mente

quell’inferno che esiste veramente

se ti potessi dire

quante volte ho pianto per capire

quante volte sono stato sul punto

di lasciarmi andare

all’inferno della mente

quell’inferno che esiste veramente

se potessi raccontarti per davvero

le abitudini di cui non vado fiero

le malinconie, le nostalgie

perfino dei rimpianti

per le cose che se avessi

adesso ancora qui davanti

le rifarei esattamente così, sì

stessi errori

stesse passioni

e le stesse delusioni, sì

se ti potessi dire

quante volte ho voluto rischiare

da una parte l’equilibrio mentale

e dall’altra volare

sull’inferno della mente

quell’inferno che esiste veramente

esiste veramente

se potessi raccontarti per davvero

le abitudini di cui non vado fiero

le malinconie, le nostalgie

perfino dei rimpianti

per le cose che se avessi

adesso ancora qui davanti

le rifarei esattamente così,sì

stessi errori

stesse passioni

e le stesse, stesse, stesse delusioni, sì

vivere per amare

vivere per sognare

vivere per rischiare

e vivere per diventare

vivere per adesso

vivere lo stesso

vivere per errore

e vivere con passione

vivere solamente

vivere continuamente

vivere senza ricordo

e senza rimpianto

senza rimpianto

senza rimpianto

senza rimpianto

se ti potessi dire.