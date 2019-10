A pochi giorni dall’uscita della nuova canzone di Vasco Rossi, le indiscrezioni sul tour in programma nell’estate 2020 continuano a tenere banco. Il rocker ha annunciato che ci sarà sicuramente un festival ad Imola, una scelta nata dopo numerose pressioni sul suo manager. Inoltre qualche settimana fa ha in qualche modo confermato la possibilità di portare il Vasco Non Stop Live al Firenze Rocks. Oggi però “Il Messaggero” rilancia e annuncia l’ipotesi di vedere Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma. Secondo il quotidiano romano il rocker dovrebbe esibirsi nell'antica area circense della Capitale nella seconda metà di giugno. Non c’è ancora una data, ma l’ufficialità del concerto dovrebbe arrivare a breve. Il Circo Massimo da anni ospita grandi star del rock internazionale e da qualche anno anche eventi pop. Nel 2014 si sono esibiti i Rolling Stones, mentre nel 2016 è stato il turno di Bruce Springsteen e David Gilmour, infine nel 2017 è toccato a Roger Waters. Nel 2020 è in programma anche il concerto di Ultimo, previsto per 19 luglio, mentre la scorsa estate si è tenuto l’ultimo concerto dei Thegiornalisti.

I concerti a Imola e Firenze

Solo qualche giorno fa Vasco Rossi ha confermato che tornerà ad Imola con quello che ha annunciato sarà “un festival rock”. Il rocker si è già esibito all’Autodromo nel 1998, nel 2001 e nel 2005. All’epoca il rocker si esibì per il glorioso Heineken Jammin’ Festival, uno dei principali festival musicali italiani ed europei. Per la tappa al Firenze Rocks invece gli unici indizi fanno riferimento ad un recente incontro con i fan a Castellaneta Marina dove Vasco Rossi ha previsto un’eventuale data nella città toscana, una supposizione che non è stata ancora ufficializzata. Lo stesso artista ha consigliato ai fan di rinnovare l’abbonamento al suo fan club ufficiale anche per l’anno prossimo e per quello dopo ancora. Un messaggio che nasconde l’intenzione di avere in calendario numerosi concerti. Infatti chi è iscritto può ottenere l’ingresso gratuito per la data zero del tour, una tappa a loro riservata.

Nuovo singolo, doppio album e docufilm

In attesa di ulteriori novità sui concerti di Vasco Rossi nel 2020, sono tanti i progetti annunciati dal cantautore e che prenderanno vita nei prossimi giorni. Il 25 ottobre arriva “Se ti potessi dire”, brano annunciato da tempo e che sarà accompagnato da un video di Pepsy Romanoff girato in 4 anni. Una piccola anteprima della canzone è stata pubblicata sui social attraverso un trailer tra le storie della pagina Facebook e sul profilo Instagram. Il titolo del brano in realtà si conosce da anni e a parlare dell’esistenza di questa canzone è stato lo stesso Vasco Rossi. La canzone è stata scritta dal cantautore, ma non è l’unica novità degli ultimi mesi del 2019. Il 6 dicembre sarà pubblicato l’album “VNSL2019”. Si tratta di un doppio album / dvd dei sei concerti allo stadio San Siro di Milano tenuti nell’estate 2019 e che hanno fatto segnare l’ennesimo record della carriera di Vasco Rossi. Sei date sold out che hanno cancellato lo stesso primato del rocker che aveva tenuto 4 concerti nello stesso tour. Infine a novembre sarà il turno del docufilm dedicato ai Non Stop Live 2018 e 2019 per un totale di 18 concerti e oltre 900 mila spettatori.