Vasco Rossi, in autunno "la mia ultima canzone"

Come un fulmine a ciel sereno, Vasco Rossi scuote l’estate dei suoi fan dopo lo straordinario “Vasco Non Stop Live 2019” e annuncia un nuovo singolo. Attraverso un post su Instagram il cantautore ha annunciato il brano che uscirà nei prossimi mesi: «Anticipazione estiva! ..un nuovo pezzo in arrivo?.. tra gitanti festanti. Uscirà in autunno “La mia ultima canzone. È il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione (forse dovrei citare, con le dovute proporzioni, le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau o di sant’Agostino per intenderci). E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà”. Un annuncio particolare che ha fatto subito breccia nei cuori dei fan e degli appassionati del rocker. In tanti hanno risposto chiedendo maggiori informazioni per capire se realmente si tratterà della sua ultima canzone.

Il libro "Vasco non stop"

«Non ho altri interessi. La musica è sempre stata la mia vita. Tutta la mia vita. Solo che oggi sono più rilassato, più distaccato. Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto. Ho scritto canzoni che mi appagano». Si tratta di un estratto dell’instant book “VASCO NON STOP” uscito il 23 luglio. Un’iniziativa arrivata ad un mese dalla conclusione del trionfale tour che ha visto il rocker esibirsi a Milano e Cagliari. Nel progetto viene ripercorso il tour data dopo data e segue le prove, nel maggio scorso a Castellaneta, fino ai due grandi eventi di Cagliari. Nel mezzo, 6 sold out su 6 allo Stadio San Siro di Milano e una nave brandizzata partita alla volta della Sardegna. I proventi della sua vendita andranno in beneficenza. All’interno ci sono dei veri e propri appunti di viaggio raccolti da Michele Monina con riflessioni a caldo e chiacchiere a ruota libera. Si parla anche del record di “Modena Park” e degli ultimi concerti che hanno radunato, in tutto, oltre 900mila persone. Ovviamente Vasco Rossi ci ha abituato a non fermarsi e così anche nel libro c’è spazio per il futuro, per i nuovi progetti e di come si è evoluto il suo lavoro nel tempo. Pensieri liberi del rocker con a corredo foto d’autore esclusive scattate durante le tappe di “Vasco Non Stop Live 2019”.

L'indiscrezione sulla prossima canzone

In un’anticipazione pubblicata su Facebook arriva un altro stralcio importante sulla presunta ultima canzone: "Quando mi sono svegliato dalla Grande Morte del 2011, quando mi sono ritrovato dentro una situazione di malattia, in un viaggio che neanche pensavo fosse possibile, che neanche riuscivo a immaginare, ho cominciato a vedere la realtà con occhi diversi e a dare a tutto un nuovo ordine». E poi continua «Oggi ho cambiato vita e abitudini. Mi piace guardarmi intorno e avere cura di me. Non dedico più tutte le mie energie a scrivere canzoni. Per questo ogni volta dico: «Questa è la mia ultima canzone», perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato. Naturalmente non sarà così, ma la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima. Del resto non ha più senso oggi pensare agli album. La musica la ascoltiamo in modo diverso, una canzone qua, una là, con Spotify. Al limite, poi, uno può raccoglierle in un album antologico, ma si ragiona per singoli. Oggi funziona così».