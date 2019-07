Vasco Rossi, esce l'instant book per "Vasco Non Stop Live 2019"

I sei sold out allo stadio San Siro di Milano non potevano passare inosservati. Per questo è pronto un instant book per tutti i fan di Vasco Rossi. Un modo per rivivere le emozioni indimenticabili del “Vasco Non Stop Live 2019”. Si tratta di un’iniziativa in uscita ad un mese dalla conclusione del trionfale tour che ha visto il rocker esibirsi a Milano e Cagliari. L’instant book ripercorre data dopo data tutti i concerti. Si chiama “Nonstop” ed è stato scritto “live” e in contemporanea durante tutto il tour: dalle prove, nel maggio scorso a Castellaneta, fino ai due grandi eventi di Cagliari. Nel mezzo, 6 sold out su 6 allo Stadio San Siro di Milano e una nave brandizzata partita alla volta della Sardegna.

L'instant book "Nonstop": i dettagli

L’uscita dell’opera è prevista per il 23 luglio e i proventi della sua vendita andranno in beneficenza. Viene presentata come un'opera “osé”, a partire dalla “liberatoria e istintiva” copertina, realizzata dal fotografo Michael Putland, che non lascia spazio ad alcun titolo, ma vede solo il primo piano di Vasco che fa vedere la lingua. All’interno ci sono dei veri e propri appunti di viaggio raccolti da Michele Monina con riflessioni a caldo e chiacchiere a ruota libera. Si parla anche del record di “Modena Park” e degli ultimi concerti che hanno radunato, in tutto, oltre 900mila persone. Ovviamente Vasco Rossi ci ha abituato a non fermarsi e così anche nel libro c’è spazio per il futuro, per i nuovi progetti e di come si è evoluto il suo lavoro nel tempo. Pensieri liberi del rocker con a corredo foto d’autore esclusive scattate durante le tappe di “Vasco Non Stop Live 2019”. Un post su Instagram ha annunciato l’arrivo del libro: «Un libro osè, a partire dalla copertina, con la sola fotografia (riconoscibilissima..) e Il titolo che “si fa da parte”: Audace e Spontanea. Liberatoria. Istintiva e Istantanea». Nel messaggio inviato ai followers si parla di un libro imperdibile per i fan: «Riflessioni a caldo e chiacchiere a ruota libera, impossibile non passare dalla svolta epocale di Modena Park prima di entrare nel nuovo Vasco - Non Stop (finora novecentomila partecipanti alla festa da giugno 2018/2019). Per ora. E poi domani, chi lo sa, si vedrà… “Chi vivrà vedrà”.Cambia-menti di canzoni per “scalette perfette” sempre in sintonia con i tempi. “Siamo solo noi - Il Quarto Stato del Rock, significa l’immaginazione al potere. Significa che il rock dà la sensazione che tutti ce la possono fare”.Evoluzioni artistiche e di vita. Progetti futuri, novità all’orizzonte. Emozioni, appunto. E pensieri in libertà che per la prima volta Vasco racconta apertamente a qualcuno. Che rotolano giù perfettamente, proprio come le canzoni scelte per le “scalette” che vengono fuori “perfette”». I fotografi che hanno collaborato sono Michael Putland, Gianluca Simoni, Roberto Villani e Alessandra Trucillo.

Il record di Vasco Rossi

Il “Vasco Non Stop Live 2019” ha permesso a Vasco Rossi di conquistare l’ennesimo record della sua carriera. Mai nessun artista è riuscito a raggiungere 6 sold out consecutivi allo Stadio San Siro. 330 mila i tagliandi venduti per le date dell’1-2-6-7-11 e 12 giugno, uno straordinario risultato che gli ha permesso di battere il suo stesso primato di 4 sold out consecutivi nel 2011 a San Siro e altrettanti nel 2014. Sono così diventati 29 i concerti a San Siro in 29 anni.