Vasco Rossi in concerto a Milano, al San Siro 29 sold out in 29 anni

29 concerti a San Siro in 29 anni, tutti sold out. È questo l'ultimo record della carriera di Vasco Rossi, raggiunto con il "Vasco Non Stop Live 2019"

Il nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi ha permesso al rocker di Zocca di conquistare l’ennesimo record della sua carriera. Sono sei i concerti previsti a San Siro e mai nessun artista ci è riuscito ma soprattutto nessuno aveva mai registrato 6 sold out consecutivi. 330 mila i tagliandi venduti per le date dell’1-2-6-7-11 e 12 giugno, uno straordinario risultato che permette a Vasco Rossi di battere il suo stesso primato di 4 sold out consecutivi nel 2011 a San Siro e altrettanti nel 2014. Con il “Vasco Non Stop Tour 2019” batterà se stesso e raggiungerà l'incredibile cifra di 29 concerti a San Siro in 29 anni. Lo stesso Vasco Rossi ha commentato così lo storico traguardo: «Nel 1990 ho fatto San Siro per la prima volta e ho fatto 75.000 persone. È stata una svolta epocale perché prima solo gli stranieri riempivano gli stadi in Italia, gli artisti italiani riempivano al massimo le curve. Da quel momento lì in poi, tutti gli stranieri che vengono in Italia "devono bussare"».

Vasco Rossi, 29 concerti a San Siro in 29 anni

Questo è l’elenco di tutti i 29 concerti tenuti a San Siro da Vasco Rossi negli ultimi 29 anni:

10 Luglio 1990 Fronte del Palco

7 Luglio 1995 Rock sotto l’assedio

8 Luglio 1995 Rock sotto l’assedio

15 Giugno 1996 Nessun Pericolo per Te Tour

4 Luglio 2003 Vasco @ San Siro

5 Luglio 2003 Vasco @ San Siro

8 Luglio 2003 Vasco @ San Siro

12 Giugno 2004 Buoni o Cattivi Tour ‘04

13 Giugno 2004 Buoni o Cattivi tour ‘04

21 Giugno 2007 Vasco Live 2007

22 Giugno 2007 Vasco Live 2007

6 Giugno 2008 Vasco ‘08 Live in Concert

7 Giugno 2008 Vasco ‘08 Live in Concert

16 Giugno 2011 Vasco Live Kom ‘011

17 Giugno 2011 Vasco Live Kom ‘011

21 Giugno 2011 Vasco Live Kom ‘011

22 Giugno 2011 Vasco Live Kom ‘011

04 Luglio 2014 Vasco Live Kom ‘014

05 Luglio 2014 Vasco Live Kom ‘014

09 Luglio 2014 Vasco Live Kom ‘014

10 Luglio 2014 Vasco Live Kom ‘014

17 Giugno 2015 Live Kom ‘015

18 Giugno 2015 Live Kom ‘015

01 Giugno 2019 VASCONONSTOP LIVE 2019

02 Giugno 2019 VASCONONSTOP LIVE 2019

06 Giugno 2019 VASCONONSTOP LIVE 2019

07 Giugno 2019 VASCONONSTOP LIVE 2019

11 Giugno 2019 VASCONONSTOP LIVE 2019

12 Giugno 2019 VASCONONSTOP LIVE 2019

Tutti i record di Vasco Rossi

Ma la carriera di Vasco Rossi è costellata da altri incredibili record. Il primo luglio 2017 il cantautore ha fatto registrare il record del live con il numero più alto di biglietti venduti: 220mila. Si trattava del concerto per i suoi 40 anni di carriera tenutosi al Modena Park. L’incasso totale è stato di 12 milioni di euro, una cifra che ha battuto due precedenti record mondiali di 198.000 paganti per il concerto degli A-Ha del 1991 e di 188.000 per quello di Tina Turner del 1988. Nello stesso concerto è stato registrato il record di scaletta con il maggior numero di brani: 40. Non solo live nella straordinaria carriera di Vasco Rossi. Sono oltre 44 i libri che hanno visto Blasco come protagonista, rendendone la maggiore icona comunicativa del Paese degli utlimi decenni. È anche l’artista che ha venduto di più con oltre 35 milioni di copie dall’inizio della sua carriera e 6 milioni negli ultimi 15 anni. Il record di vendite appartiene a "Gli spari sopra", disco che ha raggiunto i 10 dischi di platino, traguardo rimasto imbattuto.