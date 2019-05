Vasco Rossi, nuove indiscrezioni sulla scaletta del "Non stop live 2019"

La febbre sale e la curiosità dei fan è tanta. Continuano a filtrare indiscrezioni sulla scaletta di Vasco Rossi per il “Non Stop Live 2019” che vedrà come prima tappa la data zero del 27 maggio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il filo conduttore del concerto, come già anticipato, è l’esclusione, tema a cui Vasco vuole dedicare questi live percependo nel momento attuale del Paese una palpabile disperazione degli esclusi. Proprio per tenere fede a questo proposito, attraverso una selezione tematica della propria discografia ha scelto di riproporre pezzi del passato che non aveva più suonato, tra cui spicca “Ti taglio la gola” che mancava nei live dal 1985, e di suonare in città che non aveva toccato nel tour del 2018: Milano e Cagliari.

Tra i presunti brani in scaletta anche “Fegato, fegato spappolato” e “Portatemi Dio”

Le informazioni provengono dalle prove del tour che il rocker di Zocca sta tenendo in Puglia, e nello specifico dalle condivisioni social dei fortunati vincitori del fan club che hanno potuto assistere alle prove di Castellaneta Marina il 16 maggio. Secondo quanto riportato dai fedelissimi, tra i brani che faranno parte della scaletta ci sono “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra”, “Mi si escludeva”, “Buoni o Cattivi”, “La Verità”, “Cosa vuoi da me”, “Se è vero o no”, “Portatemi Dio”, “Vivere o niente”, “Quante volte”, “Fegato, fegato spappolato”. La scaletta ufficiale si scoprirà però definitivamente soltanto il 27 maggio, nella data zero di Lignano Sabbiadoro prima dei concerti allo stadio San Siro di Milano il 1° giugno e a Cagliari il 18 e 19 dello stesso mese, con tanto di nave appositamente brandizzata e customizzata per lo speciale evento. Per l’autunno è invece atteso un nuovo singolo del Blasco, che non farà però parte di un album, come spiegato sui social dal cantautore, che al momento non ha intenzione di mettersi a lavorare a un nuovo disco.

La scaletta del concerto che filtra dalle indiscrezioni

Riportiamo qui sotto i brani che secondo le indiscrezioni potrebbero far parte del Vasco Non Stop Live 2019. A questi probabilmente Vasco aggiungerà “Ti taglio la gola”, come rivelato in occasione del lancio del tour, nonché dei classici come “Vita spericolata” e “Alba Chiara”. Il pezzo che aprirà il concerto dovrebbe essere, come rivelato dallo stesso Vasco, “Qui si fa la storia”.

I brani provati da Vasco e condivisi dai fan sui social