Vasco Rossi prova per i concerti 2019 a Milano e Cagliari: le foto su Instagram

Il tour di Vasco Rossi è sempre più vicino. A rendere l’evento ancora più imminente ci pensano le recenti foto che il rocker ha pubblicato su Instagram e che lo ritraggono alle prese con le prove dei live, insieme alla sua band e ai suoi collaboratori più stretti.

Le prove dei concerti

A meno di un mese della partenza del Vasco Non Stop Live 019, il rocker riunisce i suoi collaboratori più stretti al Cromie di Castellaneta, in Puglia, per iniziare le prove degli spettacoli che lo vedranno impegnato nel mese di giugno a Lignano, Milano e Cagliari. Nelle foto che Vasco ha pubblicato su Instagram, ci sono anche i componenti della sua band: Vince Pastano (chitarra e direzione musicale), Alberto Rocchetti (tastiere), Matt Laug (batteria), Frank Nemola (tromba), Stef Burns e Beatrice Antolini. Nelle foto non appare, invece, lo storico bassista di Vasco, Claudio “il Gallo” Golinelli, che per motivi di salute dovrebbe alternarsi sul palco con Andrea Torresani.

La nave per Cagliari

Sempre sui social, Vasco infiamma i fan della Sardegna: la nave diretta a Cagliari è infatti pronta a partire dal porto di Genova, in occasione dei due concerti previsti nella città sarda il 18 e 19 giugno. “La nave di Vasco – si legge sui social – è pronta a salpare! Epica e imponente, una nave così non si era mai vista prima! Personalizzata con l’immagine di Vasco e del suo tour Non Stop Live 019, la nave salperà il 19 maggio per la Sardegna, con la tratta Genova/Porto Torres e, in occasione dei 2 E20 del 18 e 19 giugno, si fermerà nel porto di Cagliari per due giorni e due notti! Grazie al personale tecnico che ha lavorato senza sosta, utilizzando per le fiancate della nave una tecnica speciale, il videomapping. Interni dedicati interamente a Vasco, con una sala cinema, merchandising a bordo e intrattenimento musicale per gli ospiti durante il viaggio, con ciascuna sala che verrà rinominata prendendo spunto dagli storici LP di Vasco”.

Le date e i biglietti del Vasco Non Stop Live 019

Il Vasco Non Stop Live 019 partirà con la data zero del 27 maggio, prevista allo stadio Teghil di Lignano. A questo appuntamento, seguiranno ben sei concerti live allo Stadio San Siro di Milano, nei giorni 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno. Le due date a Cagliari, invece, sono previste per il 18 e 19 giugno. Si tratta di nove appuntamenti molto attesi dai fan, che hanno fatto a gara per accaparrarsi i biglietti per il tour, in vendita su Vivaticket. Attualmente, infatti, le date di Lignano e Milano risultano sold out, mentre c’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti per i due concerti a Cagliari.

Tutte le date del Vasco Non Stop Live 019

27 maggio, Lignano, stadio Teghil

1 giugno, Milano, stadio San Siro

2 giugno, Milano, stadio San Siro

6 giugno, Milano, stadio San Siro

7 giugno, Milano, stadio San Siro

11 giugno, Milano, stadio San Siro

12 giugno, Milano, stadio San Siro

18 giugno, Cagliari, Fiera

19 giugno, Cagliari, Fiera

Biglietti disponibili per il concerto del 18 giugno a Cagliari

Pit Gold: 72,45 euro

Posto unico: 60,38 euro

Biglietti disponibili per il concerto del 19 giugno a Cagliari